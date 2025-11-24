의정부시, '직장운동경기부협의회' 출범…선수·지도자 권익 보호 '앞장'

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 21일 직장운동경기부 소속 선수와 지도자의 권익 보호, 근무 환경 개선 및 고충 처리를 위한 '직장운동경기부협의회'를 공식 출범시키고, 제1회 정기회의를 열었다.

의정부시가 지난 21일 직장운동경기부 소속 선수와 지도자의 권익 보호, 근무 환경 개선 및 고충 처리를 위한 '직장운동경기부협의회'를 공식 출범시키고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 이번 협의회 출범을 통해 직장운동경기부 운영의 투명성과 공정성을 높이고, 선수와 지도자들이 더욱 안정적인 환경에서 훈련에 전념할 수 있는 기반을 마련했다.

협의회는 총 11명으로 ▲문화학습국장 ▲체육과장 ▲시의회 부의장 ▲지도자 3명 ▲선수 3명 ▲인권전문가 1명 ▲체육정책 자문관 1명 등 다양한 주체로 구성됐다. 단순한 자문기구를 넘어, 실질적으로 권익 보장과 인권 문제를 논의하고 개선할 수 있는 기구로 설계됐다.

이날 회의에서는 의정부시청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례와 그 시행규칙 개정사항에 대한 보고가 이뤄졌으며, 이어 개정 조례에 따른 협의회 구성 변경 내용도 보고됐다.

또한 향후 협의회 운영 방안과 효율적인 의견 수렴 체계를 어떻게 구축할지 심도 있게 논의했다. 특히 단원들이 겪는 고충을 정식으로 제기할 수 있는 절차와 인권 보호 기준을 마련하는 데 중점을 뒀다.

김동근 시장은 "직장운동경기부는 우리 시 체육의 중요한 자산"이라며 "이번 협의회 출범을 통해 선수와 지도자의 목소리를 제도적으로 보장할 수 있게 됐다. 공정하고 투명한 운영을 바탕으로 안정적인 체육 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>