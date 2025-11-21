'행정수도 세종' 국가상징구역 국제공모에 총 13개 작품 제출

국가상징구역 도시설계 경쟁 가속

국민투표 1·2차 전문가 심사·당선작 발표

국가상징구역 마스터플랜(도시설계) 국제공모 작품 접수가 20일 마감한 가운데, 총 13개의 공모작품이 제출됐다.

21일 행정중심복합도시건설청에 따르면 이 공모는 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실, 시민 공간이 들어설 예정인 국가상징구역이 대한민국의 국격을 상징하고 국가가 지향하는 미래가치를 담을 수 있는 창의적이고 우수한 도시설계안을 도출하기 위해 진행됐다.

올해 9월 2일 공고 이후 약 80일간의 준비 기간을 거쳐 국내외 유수의 도시·건축설계 업체 등으로 구성된 13개 팀이 참여했으며, 국가상징구역의 정체성과 미래상을 반영한 다양하고 수준 높은 아이디어가 제안되면서 치열한 경쟁이 예상된다.

작품 접수와 함께 심사위원회 구성도 완료됐다. 행복청 관계자는 공정하고 전문적인 심사를 위해 도시계획, 건축, 조경, 문화예술 등 각 분야 최고의 권위 있는 전문가들로 구성된 7인의 심사위원회가 꾸려졌으며, 심사위원 명단은 국제공모 홈페이지를 통해 공개했다.

심사위원회는 창의성, 공간 구성의 적정성, 실현 가능성 등을 종합적으로 고려해 제출된 작품을 평가하게 된다. 본 심사에 앞서 이달 22일부터 28일까지 국민 참여 투표를 진행하고, 투표 결과를 12월 1일에 진행되는 1차 심사와 합산해 상위 5개 작품을 선정하게 된다. 국민 참여 투표 대상은 참가자가 제출한 대통령 세종집무실과 시민 공간 조감도이며, 국민은 가장 선호하는 3개 작품을 선택해 투표하게 된다. 이어 내달 10일 2차 심사를 실시해 최종 당선작을 확정하며, 12월 12일에 최종 결과를 발표할 계획이다.

국민 참여 투표는 국제공모 공식 홈페이지와 행복청 공식 누리집, 행복청 공식 SNS(유튜브·인스타그램·네이버 블로그), QR 코드 등을 통해 대한민국 국적 성인이면 누구나 참여할 수 있다.

강주엽 행복청장은 "국민의 뜻을 계획단계부터 반영하게 돼 모든 국민이 자부심을 느끼는 국가상징구역 마스터플랜을 마련할 수 있을 것으로 기대된다"며 "국민과 함께 만들어가는 국가상징구역을 세계적인 랜드마크로 조성할 수 있도록 투표 기간 동안 많은 국민께서 적극적으로 참여해 주시길 바란다"고 밝혔다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





