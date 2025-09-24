의정부공업고, '한국모빌리티고 입학설명회·진로체험 Day' 개최

경기·인천·서울 학생 모집, 미래 모빌리티 교육 비전 제시

'2026 한국모빌리티고 입시설명회 & 진로체험 DAY' 개최

경기 의정부공업고등학교(교장 김주한, 이하 의정부공고)는 오는 10월 15일 '2026 한국모빌리티고 입시설명회 & 진로체험 DAY'를 개최한다.

'2026 한국모빌리티고 입시설명회 & 진로체험 DAY' 포스터. 의정부공업고 제공

이번 행사는 2026학년도부터 의정부공고가 '한국모빌리티고등학교(Korea Mobility High School)'로 새롭게 전환됨에 따라, 교명 변경과 학과 개편, 확대된 학생 모집 단위 등 고교입학 전형 및 교육과정 안내를 위해 지역사회와 공유하기 위해 마련되었다.

행사 주요내용은 △캡스톤디자인 프로젝트 공개수업 및 전시회, △중학교 관리자·교사·학생 및 학부모 대상 입학설명회, △모빌리티 학개체험 프로그램, △모빌리티 스포츠 체험, △대입진학 및 고졸인재 취업 상담 등이다.

모빌리티 학과체험 프로그램은 4개 학과(△모빌리티 스마트시티과 △모빌리티 에너지과 △모빌리티 스마트팩토리과 △모빌리티 모터스과)의 대표적인 실습과제를 직접 경험할 수 있는 체험 부스와 학과별 수업산출물을 직접 확인하고, 학과별 맞춤형 진로·취업 상담도 진행된다.

또한, 의정부공고 총동문회와 학부모회가 함께 참여하여 드론·VR 체험, 포토존, 취업·진학 상담 부스, 간식 나눔 등 다채로운 프로그램을 준비하여 참가자들이 즐겁게 학교의 미래상을 체험할 수 있도록 구성했다.

특히, 이번 행사에서는 경기도교육청이 주관하는 '캡스톤디자인 프로젝트' 수업공개 및 수업결과물 전시회도 함께 이루어진다. 공개수업은 창업교육 기반 목조주택 제작, 글로벌 온라인 zoom 수업(Taichung Municipal Rih-Nan Junior High School), 전기충전시설 관리사 전문기관(한국자동차환경협회) 연계 수업 등 실습 기반의 프로젝트 활동을 통해 창의적 문제 해결 역량을 선보일 예정이며, 참가자들은 이를 직접 참관할 수 있다.

김주한 교장은 "이번 입시설명회와 진로체험 프로그램은 한국모빌리티고등학교의 새로운 학과 체계와 교육 비전뿐 아니라 학생들의 창의성과 실무역량을 확인할 수 있는 뜻깊은 자리"라며, "학생과 학부모가 함께 참여해 미래 모빌리티 교육의 매력을 느껴보기 바란다"고 전했다.

한편, 의정부공고는 지난 2년간 '2030 의정부공고 중장기 발전방안'을 수립하고 △특성화고 미래역량강화 사업 △미래형 직업교육 모델학교 △창업체험 거점학교 △현장실습 거점학교 등 다양한 사업을 운영하며 대한민국 직업교육의 미래상을 선도하고 있다. 또한 해외 직업계고와 글로벌 국제교류 및 온라인 공동수업을 통해 학생들의 글로벌 경쟁력 강화에도 앞장서고 있다.





의정부=이종구 기자



