본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

특구재단, 전국 순회 '강소특구 딥테크 스케일업' 투자 설명회

대전=정일웅기자

입력2025.09.17 09:27

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연구개발특구진흥재단(이하 특구재단)은 이달 30일부터 11월까지 전국 7개 강소특구 지역에서 '2025 강소특구 딥테크 스케일업 릴레이 투자 로드쇼'를 연다고 17일 밝혔다.


연구개발특구진흥재단 제공

연구개발특구진흥재단 제공

AD
원본보기 아이콘

투자 로드쇼는 김해(9월 30일)·나주(10월 16일)·포항(10월 23일)·구미(10월 28일)·진주(10월 30일)·울주(11월 12일)·창원(11월 13일) 등지에서 열린다.

특구재단은 국가전략기술 분야 딥테크 기업과 연구소기업과 강소특구에 특화된 투자 자본, 연구개발특구펀드(특구펀드) 등 다양한 주목적 펀드를 연계해 투자 기회를 넓혀갈 수 있도록 돕기 위해 투자 로드쇼를 진행한다.


투자로드쇼 첫 일정이 진행될 경남 김해 강소특구에서는 지난 1월 결성한 영·호남권 특구펀드 및 지역 중점펀드와 국가 전략기술 분야 투자펀드가 소개된다. 이어 펀드 운용사와 강소특구 기업 간 투자 설명회 및 상담이 진행될 예정이다.


정희권 특구재단 이사장은 "특구 내 딥테크 기업이 투자사와 접점을 넓혀 스케일업 할 수 있도록 현장 밀착 투자 지원을 강화하겠다"며 "특구재단은 수도권 중심의 투자 흐름을 지역으로 확산시켜 딥테크 투자 생태계를 활성화하고 딥테크 기업이 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 하기 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

이억원 만난 李 대통령 "부친이 만원은 적어 억원으로 지으셨다죠?"

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기