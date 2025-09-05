본문 바로가기
스마일게이트 희망스튜디오 '게임문화축제'서 기부 부스 운영

노경조기자

입력2025.09.05 11:10

게임 IP 활용 기부 캠페인 등 소개

스마일게이트 희망스튜디오는 오는 14일까지 서울 중구 청계천로 하이커그라운드에서 열리는 '2025 게임문화축제'에서 특별 부스 '희망 펀딩(FUNding)'을 운영한다고 5일 밝혔다.


부스는 총 5일간 운영된다. 희망스튜디오는 방문객들에게 '로스트아크', '로드나인' 등 게임 지식재산권(IP)을 활용한 기부 캠페인과 사회공헌 활동을 소개하고, '도티', '홀릿' 등 인플루언서와 함께 사회문제를 해결한 사례들을 공유할 예정이다.

또 결식아동과 청소년들에게 영양 도시락을 제공하는 '한 끼로 채우는 희망' 기부 캠페인 참여를 독려할 계획이다. 이 캠페인은 온라인 희망스튜디오 기부 플랫폼에서 다음 달 12일까지 진행된다. 기부 참여자는 추첨을 통해 '로스트아크' 장패드와 키링 등 굿즈를 받을 수 있다. 기부금은 국제구호개발 비영리단체(NGO) 월드비전에 전달해 결식아동 5000명을 지원하는 데 전액 사용한다.


권연주 희망스튜디오 이사는 "기부를 보다 재미있고 의미 있게 경험할 특별한 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 희망스튜디오는 게이머와 사회문제를 연결하는 희망 플랫폼 역할을 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.


한편, 스마일게이트는 이번 축제에서 '로스트아크'와 '클레르 옵스퀴르: 33 원정대' IP 체험존을 운영하며, 관련 영상 등 다채로운 콘텐츠를 선보일 계획이다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
