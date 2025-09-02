본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한은 "통신요금 할인 일시적…9월 물가 2% 수준 높아질 것"

김유리기자

입력2025.09.02 09:25

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2일 한국은행 물가 상황 점검회의 개최

"8월 소비자물가 상승률 축소는 예상했던 통신요금 일시 할인 영향, 9월 2% 수준으로 높아질 것."


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김웅 한국은행 부총재보는 2일 서울 중구 한은에서 물가 상황 점검 회의를 열고 이같이 말했다. 8월 소비자물가지수는 116.45(2020년=100)로 1년 전보다 1.7% 올랐다. 집중호우와 폭염 등에 따라 농축수산물 가격이 큰 폭으로 올랐음에도 불구하고 당초 예상했던 통신요금 일시 할인으로 오름폭이 7월(2.1%) 대비 0.4%포인트 줄었다.

김 부총재보는 "9월 물가상승률은 일시적 하락요인이 사라지면서 2% 수준으로 높아질 것"이라고 예상했다. 다만 이는 8월 상승률이 '반짝 둔화'한 것과 비교하면 높은 수준이나, 한은 물가안정 목표(2.0%)에 부합하는 수준이다. 그는 "앞으로 소비자물가는 농축수산물가격 상승에도 낮은 수요압력, 국제유가 안정 등을 고려할 때 당분간 2% 내외의 오름세를 지속할 것"이라고 전망했다.


한편 지난달 소비자물가 및 근원물가 상승률은 모두 일시적 요인의 영향을 크게 받아 각각 1.7%, 1.3%로 큰 폭 하락했다. 농축수산물(7월 2.1%→8월 4.8%)은 집중호우와 폭염의 여파로 상승 폭이 확대했으나, 일부 이동통신사의 통신 요금 일시 할인으로 휴대전화료(0.0%→-21.0%, 기여도 -0.6%포인트)가 크게 하락했다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당첨되면 10억 그냥 번다"…'12억 현금' 들고 뛰어든 청약 전쟁[부동산AtoZ] "당첨되면 10억 그냥 번다"…'12억 현금' 들고 뛰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

"해변 죽은 물고기 만지거나 밟으면 안돼"…中 6세 아이 큰 일날 뻔

"해도해도 너무해" 가슴만 훼손된 동상…화단 설치가 해법?

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기