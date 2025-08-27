하나은행, '하나더넥스트 영등포 라운지' 오픈

을지로·선릉역·서초동 이어 네 번째…하나은행의 시니어 손님 전문 상담 채널

26일 서울시 영등포구 소재에 위치한 시니어 세대를 위한 맞춤형 전문 채널 '하나더넥스트 영등포 라운지' 오픈 기념 행사에서 하나은행 직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 하나은행 AD 원본보기 아이콘

하나은행은 시니어 세대를 위한 맞춤형 전문 채널인 '하나더넥스트 영등포 라운지'를 오픈했다고 27일 밝혔다.

새롭게 오픈한 '하나더넥스트 영등포 라운지'는 기존 을지로, 선릉역, 서초동에 이어 네 번째로 개점한 시니어 세대 전문 상담 채널로, 맞춤형 금융 상담과 라이프 케어 서비스, 문화 프로그램 등을 제공하는 복합 공간으로 설계됐다.

'하나더넥스트 영등포 라운지'에는 전문 상담 인력인 '하나더넥스트 매니저'가 배치돼 ▲은퇴 필요 자금 분석 및 미래 자산 포트폴리오 설계 ▲유언대용신탁을 활용한 스마트한 자산 이전 준비 ▲건강관리 및 비금융 시니어 특화 콘텐츠 등 시니어 전문가가 제안하는 성공적인 노후 준비 솔루션을 제공받을 수 있다.

또한, 영등포 라운지에는 50여 명 인원을 수용할 수 있는 대형 세미나실을 마련해 '세무·부동산 전문 세미나', '문화·교양 강좌 및 커뮤니티 모임'을 정기적으로 진행하는 등 금융과 비금융을 아우르는 통합 라이프 케어 공간으로 활용할 계획이다.

하나은행은 '하나더넥스트'의 비대면 플랫폼인 '하나더넥스트 홈페이지' 개편도 실시했다. 이번 개편을 통해 하나금융연구소의 하나더넥스트연구센터가 제공하는 부동산, 연금, 세무, 요양 등에 관한 다양한 콘텐츠가 확대됐으며, 하나은행의 분야별 전문가가 집필진으로 참여한 기고 섹션도 신설됐다.

이외에도 시니어 손님의 디지털 채널 이용 편의성 증대를 위해 홈페이지 UI/UX가 개선됐으며, 주제별 키워드 검색 및 카드뉴스 등 다양한 콘텐츠 포맷이 도입됐다. 하나은행이 제공하는 시니어 맞춤형 디지털 콘텐츠는 하나더넥스트 공식 홈페이지 외에도 카카오톡 채널 '하나더넥스트'에서 열람할 수 있다.

하나은행 관계자는 "시니어 손님을 위한 맞춤형 전문 채널 확대를 위해 '하나더넥스트 영등포 라운지'를 신설하고, 전용 홈페이지 개편도 실시했다"며 "하나은행은 시니어 손님의 성공적인 노후를 지원하기 위한 다양한 콘텐츠를 발굴하고, 하나은행만의 특화 서비스도 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편, 하나은행은 10년 이상 거래를 지속해 온 손님을 위해 '하나더퍼스트 손님' 우대 프로그램을 운영하고 있으며, 이번에 총 4개 채널로 확대된 '하나더넥스트 라운지'를 활용해 '하나더퍼스트 손님'에게 세무·부동산 전문 세미나 초청 등 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

