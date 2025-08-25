'케이팝 데몬 헌터스' OST, 미 빌보드 4주 연속 2위

9주 연속 톱10…누적 74만7000장

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 4주 연속 2위를 기록했다.

빌보드는 24일(이하 현지시간) 공개한 예고 기사에서 이 앨범이 12주째 정상에 오른 컨트리 가수 모건 월렌의 '아임 더 프로블럼'(I'm The Problem)에 이어 2위를 유지했다고 밝혔다.

이번 주 집계 기간 '케데헌' OST는 10만8000장의 앨범 유닛(Album Unit)을 기록했다. 전주보다 3% 증가한 수치다.

앨범은 지난해 '빌보드 200'에 8위로 데뷔한 뒤 지금까지 한 번도 10위권 밖으로 밀려난 적이 없다. 주간 순위는 3위, 2위, 5위, 3위, 2위, 2위, 2위, 2위, 2위를 기록했으며, 비연속 기준 총 5주간 2위에 올랐다. 발매 이후 9주 연속 '톱10'을 지키며 현재 누적 판매량은 74만7000장에 달한다.

사운드트랙이 이 같은 기록을 세운 사례는 드물다. 2015년 영화 '그레이의 50가지 그림자' OST가 14주간 '톱10'을 유지했으며, 1994년 영화 '포레스트 검프' OST는 1위를 차지하지 못한 채 5주 연속 2위에 오른 바 있다.

빌보드는 "이번 주말 극장에서 열리는 싱어롱 이벤트를 계기로 순위가 추가 상승할 수 있다"고 전망했다.

한편 '케데헌'은 주말 동안 북미 1750여 개 극장에서 한정 상영돼 1100개 상영관이 매진되며 현지 박스오피스 1위를 차지했다. 이날 미국 매체 버라이어티는 영화가 주말 북미 극장가에서 1800만달러(250억원)에서 2000만달러(278억원)의 수익을 낼 것으로 추산했다.





