'케이팝 데몬 헌터스' OST, 미 빌보드 4주 연속 2위

이이슬기자

입력2025.08.25 09:17

9주 연속 톱10…누적 74만7000장

영화 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸사진. 사진제공=넷플릭스

영화 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸사진. 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 4주 연속 2위를 기록했다.


빌보드는 24일(이하 현지시간) 공개한 예고 기사에서 이 앨범이 12주째 정상에 오른 컨트리 가수 모건 월렌의 '아임 더 프로블럼'(I'm The Problem)에 이어 2위를 유지했다고 밝혔다.

이번 주 집계 기간 '케데헌' OST는 10만8000장의 앨범 유닛(Album Unit)을 기록했다. 전주보다 3% 증가한 수치다.


앨범은 지난해 '빌보드 200'에 8위로 데뷔한 뒤 지금까지 한 번도 10위권 밖으로 밀려난 적이 없다. 주간 순위는 3위, 2위, 5위, 3위, 2위, 2위, 2위, 2위, 2위를 기록했으며, 비연속 기준 총 5주간 2위에 올랐다. 발매 이후 9주 연속 '톱10'을 지키며 현재 누적 판매량은 74만7000장에 달한다.


사운드트랙이 이 같은 기록을 세운 사례는 드물다. 2015년 영화 '그레이의 50가지 그림자' OST가 14주간 '톱10'을 유지했으며, 1994년 영화 '포레스트 검프' OST는 1위를 차지하지 못한 채 5주 연속 2위에 오른 바 있다.

빌보드는 "이번 주말 극장에서 열리는 싱어롱 이벤트를 계기로 순위가 추가 상승할 수 있다"고 전망했다.


한편 '케데헌'은 주말 동안 북미 1750여 개 극장에서 한정 상영돼 1100개 상영관이 매진되며 현지 박스오피스 1위를 차지했다. 이날 미국 매체 버라이어티는 영화가 주말 북미 극장가에서 1800만달러(250억원)에서 2000만달러(278억원)의 수익을 낼 것으로 추산했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
