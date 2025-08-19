본문 바로가기
경희대, 2024학년도 후기 학위수여식 20일 개최

최영찬기자

입력2025.08.19 17:18

시계아이콘00분 30초 소요
졸업생 축하와 새로운 출발 다짐의 장 마련

경희대학교가 20일 본교 평화의 전당과 선승관에서 2024학년도 후기 학위수여식을 개최한다.

경희대 학위수여식에서 졸업생들이 학사모를 던지며 졸업을 기념하고 있다. 경희대학교

경희대학교

이번 학위수여식에서는 ▲박사 195명 ▲석사 1472명 ▲학사 1665명 등 총 3332명에게 학위를 수여할 예정이다.


학위수여식은 ▲졸업식사 ▲학위 수여(학사, 석사, 박사) ▲우수학술상 시상 ▲졸업생 답사 ▲축하 행사(축하공연, 교가 제창) 등의 순서로 진행된다.

김진상 경희대 총장은 '세상의 빛이 되는 탁월한 세계시민의 길'이라는 제목의 축사를 준비해 사회에 첫걸음을 내딛는 졸업생을 응원한다. 더해 인간의 지능을 뛰어넘는 강인공지능 시대에 필요한 자세도 남길 예정이다.


경희대는 서울캠퍼스 본관 분수대 앞, 국제캠퍼스 중앙도서관 앞 사색의 광장 등에 졸업생을 위한 포토존을 설치하고, 학위수여식에 참석하지 못하는 학생들을 위해 영상 누리집도 운영할 계획이다.


또한 학위수여식 홈페이지를 통해 실시간 행사 중계와 단과대학별 축하인사를 게시한다.

특히 2022학년도에 처음 출범한 경영대학 빅데이터응용학과는 한 학기 빠르게 첫 졸업생을 배출했다. 한 학기 조기 졸업하게 된 심민준 학생(22학번)은 향후 관련 대학원에 입학할 예정이다.


한편 이날 학위수여식은 서울캠퍼스는 평화의 전당에서, 국제캠퍼스는 선승관에서 각각 진행된다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
