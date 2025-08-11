본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

김태흠 "대전·충남 행정통합, 새 정부 '5극 3특' 물꼬 튼다"

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.11 10:42

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도민 찬성 여론 확대… 특별법 조속 통과 위해 정부·여당에 협조 요청

김태흠 충남지사

김태흠 충남지사

AD
원본보기 아이콘

김태흠 충남도지사가 대전·충남 행정통합이 새 정부의 '5극 3특' 국가균형발전 전략 추진에 핵심 촉매제가 될 것이라고 강조했다.


김 지사는 11일 도청에서 열린 제79차 실국원장회의에서 "지난달 29일 충남도의회가 대전·충남 행정통합에 찬성 의결했다"며 "그동안 대전·충남 20개 시·군·구를 돌며 주민설명회를 진행했고, 찬성 여론이 2배 가까이 확대됐다. 이제 양 의회의 공식 결의까지 마무리됐다"고 말했다.

이어 "대전·충남 통합은 새 정부의 '5극 3특' 정책에 물꼬를 트는 역할을 하며, 정부와 민간의 협력도 이끌어낼 수 있다"며 "특별법이 조속히 통과되도록 관련 부서에서 철저히 챙겨달라"고 당부했다.


그러면서 "지난 주말 대통령을 만나 이 특별법과 관련해 여당과 정부가 특별한 관심을 갖고 협조해줄 것을 요청했다"고 덧붙였다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

윤석열, 법원 '내란 우두머리 재판' 4회 연속 불출석

새로운 이슈 보기