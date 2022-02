우크라 전쟁 공포 덮친 증시…외국인 자금 1.4兆 탈출

[아시아경제 지연진 기자] 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 외국인들이 국내 주식시장에서 1조4000억원 상당의 자금을 회수한 것으로 나타났다.

26일 한국거래소에 따르면 외국인은 이달 21일부터 25일까지 1조4841억원 상당을 순매도했다. 외국인은 이달 들어 순매수 전환해 3주 연속 순매수세를 보이다 지난주 매도 우위로 돌아선 것이다.

가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,900 전일대비 400 등락률 +0.56% 거래량 13,168,484 전일가 71,500 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 치료제 드디어 나온다! “일동제약” 후속 “초대형 NEW바이오株” 갑니다[주린이가이드] 신세계인터, 국민주 될까…'액면분할'의 마법'파업' 위기 가라앉나…삼성전자 "노조의 대표이사 대화 요구 수용" close 였다. 외국인은 이 기간 삼성전자를 1조4307억원 상당 매도하고 1억433억원 매수해 3874억원 어치 순매도했다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 554,000 전일대비 5,000 등락률 +0.91% 거래량 371,646 전일가 549,000 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 "공포 뒤에 큰 반등온다"…개미들은 '줍줍' 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 close (-2481억원)과 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 420,000 전일대비 3,500 등락률 +0.84% 거래량 465,140 전일가 416,500 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 "공포 뒤에 큰 반등온다"…개미들은 '줍줍' 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승 close (-2232억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 3,309,625 전일가 122,500 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 박정호 20억·이석희 14억 주식 상여금 지급 "공포 뒤에 큰 반등온다"…개미들은 '줍줍' 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속 close (-1530억원) 등의 순으로 순매도했다.

반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 94,400 전일대비 4,400 등락률 +4.89% 거래량 3,690,345 전일가 90,000 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속[특징주]카카오, 3%대 강세…3천억 자사주 소각 호재 close (878억원)과 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 57,300 전일대비 2,000 등락률 +3.62% 거래량 1,603,780 전일가 55,300 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 SK스퀘어, 두달간 4200억 영업익 "올해 투자 늘리고 자회사 IPO"애물단지서 그룹 성장동력으로…SK하이닉스 대변신, 최태원 결단 통했다외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아 close (715억원), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 191,000 전일대비 10,900 등락률 +6.05% 거래량 705,809 전일가 180,100 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 우크라 전쟁 우려에도 코스피, 오전 중 1%대 상승 지속러, 우크라 침공 속 나스닥 폭등…코스피도 1%넘게 상승코스닥, 러시아 개전 선언에 3%대 급락…850선도 무너져 close (375억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 48,800 전일대비 750 등락률 -1.51% 거래량 1,726,262 전일가 49,550 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 外人, 이달 3주 연속 국내 주식 순매도…SK하이닉스 최다 매수 하나銀, 'DLF 사태' 중징계 취소 요구 행정소송 선고 연기1월 LG엔솔로 재미 본 외국인, 이달엔 K반도체 쇼핑 close (320억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 3,500 등락률 +2.55% 거래량 477,433 전일가 137,000 2022.02.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 2700 겨우 지켜.. 코스닥 2.81% 하락 마감 코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복SK바이오사이언스, 중남미에 376억 규모 수두백신 공급 close (295억원) 등 순으로 순매수했다.

다만 외국인은 우크라이나 전쟁 공포가 확산된 지난 21일부터 실제 공격이 이뤄진 24일까지 순매도 행진을 보였지만 지난 25일 순매수 전환했다. 이번 전쟁으로 미국 연방준비제도(Fed)의 다음달 금리인상이 어려울 수 있다는 전망이 나오면서다.

이승훈 메리츠증권 연구원은 "(이번주 증시는) 우크라이나 전쟁으로 유발된 원자재 가격 상승이 경기위험을 자극하고 있어 제롬 파월 연준 의장의 적절한 통화 정책에 대한 힌트가 절실한 상황"이라며 "인플레이션 전망과 주요국 중앙은행의 정책 구체화가 주식시장에 영향을 줄 수 있다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr