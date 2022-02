[아시아경제 박형수 기자] 리노스 리노스 039980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,070 전일대비 10 등락률 +0.94% 거래량 143,455 전일가 1,060 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 리노스, 주당 0.05주 주식배당…"8년 연속"리노스, 신사업 기회 물색…CB 발행해 자금조달리노스, 50억 규모 전환사채 발행 결정 close 는 캠핑용품 업체 메사를 인수한다고 23일 밝혔다.

메사는 캠핑레저용품 업체로 ‘빈슨메시프’ ‘어반캠퍼’ ‘피레스트’ ‘조선땔감’ 등 자체 브랜드를 보유하고 있다. 2014년 설립해 캠핑, 레저용품 분야에서 성장했다. 지난해 매출액 113억원을 달성했다. 캠핑용 침낭, 타프, 루프백, 캠핑용 장작 등을 판매하고 있다. 홈쇼핑과 온라인 ? 오프라인에 캠핑용품 유통 채널을 확보해 전국 280여개의 매장에 입점했다.

국내 캠핑시장규모는 2016년 1조5000억원에서 지난해 5조원 규모로 성장했다. 최근 미니멀 캠핑과 차박 등이 유행하고 있다. MZ세대의 소비특성과 코로나19 영향을 받아 꾸준하게 성장하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr