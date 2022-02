[포토] “김건희, 주가조작 소환조사 응하라”

[아시아경제 윤동주 기자] 10일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 국회 정무위, 법사위 소속 의원들이 윤석열 국민의힘 대선후보의 부인 김건희 씨의 도이치모터스 주가조작 사건과 관련한 긴급기자회견을 갖고 있다.

더불어민주당 선대위 현안대응 TF와 박주민, 김병욱 의원 등은 이날 기자회견에서 김건희 씨는 계좌를 이용한 주식 거래가 다수 있었고 거래된 주식은 전체 유통주식의 7.5%를 차지하는 것으로 드러나 김 씨 측이 거짓 해명을 했다며 선거법상 허위사실 공표에 따른 형사고발을 예고했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr