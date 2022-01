文대통령 "오미크론 변이, 가장 힘든 고비…모든 상황 대비해 방역 총력"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령 내외는 31일 소셜네트워크서비스(SNS) 영상 메시지를 통해 설 인사를 전하고 "우리는 그동안 코로나를 잘 이겨왔다. 한결같이 애써주신 의료진과 방역진, 참고 견디며 함께 해 주신 국민들께 감사드린다"고 밝혔다.

문 대통령은 "이번에도 어려운 가운데 설을 맞았다. '조금만 더 견디자'는 말이 너무나 무겁게 느껴진다"면서도 "그리운 만남을 뒤로 미룬 만큼 우리의 소중한 일상도 더 빨리 돌아올 것"이라며 국민들의 협조를 당부했다.

문 대통령은 "오미크론 변이가 가장 힘든 고비"라며 "정부는 모든 상황에 대비해 비상한 각오로 방역에 총력을 기울이고 있다. 방역과 의료 공백 없이 단란한 명절을 보내실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

또 "방역·의료진, 소방대원, 군인, 경찰을 비롯한 많은 분들이 더 빠른 일상회복을 위해 연휴 기간에도 애써주실 것"이라며 "방역과 경제 모두에서 완전한 회복을 이룰 때까지 국민들께서 함께 해 주시길 바란다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "아직 넘어야 할 고개가 남아있지만 어느덧 봄이 멀지 않았다"며 "우리는 웅크리며 기운을 모으는 호랑이처럼 힘껏 도약하게 될 것"이라고 말했다.

김정숙 여사도 "가족이 그리운 설 명절에도 함께하지 못하는 사람들이 많지만, 마음만은 서로에게 온기와 힘을 북돋아 주는 시간이 되기를 바란다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr