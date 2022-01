[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부장관을 비롯, 안보국방전략비서관(중장 강신철), 합동참모본부 민군작전부장(소장 정덕성) 등 정부 및 군의 주요 직위자들이 17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에 주둔한 아크부대를 찾아 장병들을 격려했다.

이날 문 대통령은 다른 일정으로 인해 참석하지 못했으나, 정 장관에게 격려를 부탁하며 아쉬운 마음을 담아 아크부대 장병들에게 손목시계, 한과 등 선물을 전달했다.

아랍어로 '형제'를 뜻하는 아크부대는 대한민국 국군 창설 이래 최초로 군사협력 차원으로 파병된 부대로서 2010년 UAE 왕세제의 파병 요청에 의해 2011년 최초 파병을 전개하여 올해 파병 11주년을 맞았다.

