장혜영 "심상정, 절제된 상태로 소통 중…사퇴 안 할 것"

"심상정 끝을 보는 타입…현명한 답 가지고 나오실 것"

[아시아경제 윤슬기 기자] 장혜영 정의당 정책위원회 의장은 돌연 일정을 취소하고 연락이 두절됐다고 알려진 심상정 대선 후보와 관련해 "절제된 상태로 소통하고 있다"고 전했다.

장 정책위의장은 14일 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "여영국 대표와는 소통을 하고 계신 상태인 것으로 안다"며 이같이 말했다.

심 후보가 12일 갑작스레 향후 일정을 전면 취소하고 숙고하겠다고 밝힌 것과 관련해 장 정책위의장은 "시민들께서 정권교체에 대한 열망, 넘어서는 양당에 고착된 정치 자체를 교체하는 것에 대한 열망은 분명히 있으실 텐데 그것을 받는 그릇으로서 정의당은 충분한 대응이 소용되지 못하고 있다는 심각한 위기감을 느끼신 것으로 보인다"고 말했다.

심 후보의 사퇴 가능성에 대해서 장 정책위의장은 "당에 소속된 제 입장에서는 후보께서 충분히 좋은, 현명한 가장 좋은 답을 가지고 나오실 거라고 믿고 있는 수밖에는 없다. 사견을 전제로 말씀드리면 사퇴를 하시거나 이럴 분은 아니지 않을까 생각한다"며 "(심 후보가) 끝을 보는 타입이라고 생각한다. 저의 믿음"이라고 말했다.

심 후보의 지지율 부진에 대해 장 정책위의장은 "대선에서 정의당이 대한민국 정치에 존재해야 하는 이유를 시민들께 충분하게 드리지 못한 것"이라며 "성찰의 시간이라고 생각한다"고 진단했다.

이번 대선이 양강구도로 진행되는 것과 관련해서 장 정책위의장은 "마이크 자체가 오지 않는다. 어제 TV토론도 선관위가 정해놓은 법정 TV토론 기준이 있다"며 "법적 기준을 뛰어넘어 양당 후보들이 자기들끼리만 토론하겠다고 선거에서까지 알 권리를 침해하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "민주주의는 약자들의 목소리도 소외되지 않고 시민들이 알 수 있도록 하겠다는 취지를 존중해야 한다"며 "약자들의 목소리를 소거하겠다는 것을 합의했다고 발표하는 건 (적절하지 않다.) 대한민국 국민과 민주주의를 뭐라고 생각하시는 건지 환멸이 난다"고 목소리를 높였다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr