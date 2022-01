[CES2022] 해외 관람객도 사로잡은 삼성전자 '비스포크 홈'

[라스베이거스(미국)=아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,000 전일대비 400 등락률 -0.52% 거래량 10,775,872 전일가 77,400 2022.01.06 14:45 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려[CES2022] "40%도 안 되는 듯"…반토막난 행사장, 韓기업이 채운다또 크게 터진다! “대선주자” 관련 숨겨진 황금株 close 는 소비자 맞춤형 가전 '비스포크 홈'이 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2022에서 관람객들로부터 높은 인기를 얻고 있다고 5일(현지시간) 밝혔다.

비스포크 홈 전시존은 비스포크만의 다채롭고 감각적인 색상을 활용한 개성 넘치는 공간으로 꾸며졌다. 네이비, 옐로, 그린 등 3가지 테마의 인테리어에 어울리는 비스포크 가전이 전시됐다.

올해 1분기부터 미국시장에서 새롭게 선보이는 비스포크 냉장고 프렌치도어 4도어는 감각적인 메탈 질감의 녹색 색상인 '에메랄드 그린 스틸'과 강렬한 오렌지 색상인 '클레멘타인 글래스' '화이트 글래스'의 조합을 통해 기존 백색가전의 틀을 깨는 혁신 디자인으로 눈길을 끌었다.

또 퍼플 색상을 기조로 꾸민 드레스룸 공간에는 '비스포크 그랑데 AI 세탁기·건조기'와 에어드레서, 슈드레서가 패션 소품들과 나란히 전시됐다. 이 밖에 올해 1분기부터 글로벌 시장에 출시되는 무선청소기 '비스포크 제트'는 사람들의 시선이 닿지 않는 집 구석에 숨겨야 하는 가전이 아닌 거실의 소품이 될 수 있을 정도의 디자인으로 호평을 받았다.

이강협 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,000 전일대비 400 등락률 -0.52% 거래량 10,775,872 전일가 77,400 2022.01.06 14:45 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려[CES2022] "40%도 안 되는 듯"…반토막난 행사장, 韓기업이 채운다또 크게 터진다! “대선주자” 관련 숨겨진 황금株 close 생활가전사업부 부사장은 "올해는 비스포크 홈이 북미시장에서 새로운 기준이 될 수 있도록 적극적으로 비즈니스를 전개할 계획"이라며 "북미를 시작으로 글로벌 시장에 비스포크의 DNA를 확대해 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr