3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥

外人·기관 양시장서 동반 매수

[아시아경제 이민우 기자] 강보합 출발한 코스피가 약보합으로 전환하며 하루 만에 다시 3000 아래로 마감했다. 반면 코스닥은 1000선을 지켜내며 강보합세를 유지했다.

27일 코스피는 전거래일 대비 0.43%(12.88포인트) 하락한 2999.55로 마감했다. 3013.94로 강보합 개장했지만 이내 약보합세로 전환했다. 지난 24일 약 일주일 만에 종가 기준 3000선을 돌파했지만 하루 만에 다시 2000대로 내려 앉은 것이다.

투자주체별로는 외국인과 기관의 매수세가 두드러졌다. 이들은 각각 434억원, 4211억원어치를 순매수했다. 개인은 5236억원을 순매도했다.

하락한 업종이 다수였다. 운수창고(-1.61%), 은행(-1.38%), 서비스업(-0.85%), 철강·금속(-0.67%) 등의 순서였다. 의료정밀(1.61%), 섬유·의복(0.88%), 보험(0.39%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 떨어졌다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,000 등락률 -1.56% 거래량 2,665,895 전일가 128,000 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들 close 의 낙폭이 -1.56%로 가장 컸다. 이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 900 등락률 -1.50% 거래량 682,797 전일가 60,200 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환 close (-1.50%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,000 전일대비 1,500 등락률 -1.31% 거래량 1,104,484 전일가 114,500 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중올해 개인 국내외 주식 순매수 100조원 돌파…삼성전자만 31조원 순매수 close (-1.31%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 644,000 전일대비 7,000 등락률 -1.08% 거래량 129,277 전일가 651,000 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 close (-1.08%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 2,000 등락률 -0.93% 거래량 528,242 전일가 215,500 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 [재계 미래로 뛴다④]전동화시대 문 활짝 연 현대차그룹 새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 close (-0.93%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 380,500 전일대비 3,500 등락률 -0.91% 거래량 226,119 전일가 384,000 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중코스피 시총 상위 10개 종목 비중, 전년보다 줄어…46.6%→42.3% close (-0.91%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 10,754,382 전일가 80,500 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! 또 한 번의 역사기록"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타' close (-0.37%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 300 등락률 -0.35% 거래량 624,180 전일가 85,100 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'[클릭 e종목]자동차, 전기차 목표 상향 주가 촉매로 작용한다…비중확대코스피 시총 상위 10개 종목 비중, 전년보다 줄어…46.6%→42.3% close (-0.35%) 등의 순서였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 627,000 전일대비 6,000 등락률 +0.97% 거래량 146,205 전일가 621,000 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 尹, 공매도·분할상장 두루 겨냥했지만…"'디테일'은 부족"새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 close (0.97%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 886,000 전일대비 1,000 등락률 +0.11% 거래량 57,037 전일가 885,000 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 close (0.11%)만 소폭 올랐다.

반면 코스닥은 견조한 모습을 이어갔다. 전거래일보다 0.39%(3.94포인트) 오른 1011.36으로 장을 마쳤다. 1008.90으로 강보합 출발 이후 코스피와 달리 오히려 상승폭을 소폭 키웠다.

코스피 시장과 마찬가지로 외국인과 기관이 각각 530억원, 3759억원어치를 순매수했다. 개인은 4156억원어치를 팔아치웠다.

코스닥 시장에서는 상승한 업종이 더 많았다. 유통(1.94%), 의료·정밀기기(1.86%), 제약(1.76%), 기타 제조(1.62%) 등 1.5%이상 상승한 업종도 다수였다. 출판·매체복제(-2.69%), 오락·문화(-2.02%), 운송(-1.44%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,000 전일대비 6,600 등락률 +5.14% 거래량 405,628 전일가 128,400 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close (5.14%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 85,200 전일대비 3,400 등락률 +4.16% 거래량 1,138,714 전일가 81,800 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close (4.16%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 131,100 전일대비 4,600 등락률 +3.64% 거래량 832,836 전일가 126,500 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close (3.64%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 92,200 전일대비 1,500 등락률 +1.65% 거래량 858,677 전일가 90,700 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close (1.65%) 등이 상승했다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,800 전일대비 750 등락률 -2.24% 거래량 1,158,577 전일가 33,550 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환 close (-2.24%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 206,900 전일대비 3,900 등락률 -1.85% 거래량 417,988 전일가 210,800 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 close (-1.85%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 172,000 전일대비 2,400 등락률 -1.38% 거래량 1,193,590 전일가 174,400 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중추천주 7上, 또 일냈다! 후속株 하나 더! 사두면 알아서 올라갑니다오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 close (-1.38%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 497,000 전일대비 5,000 등락률 -1.00% 거래량 152,899 전일가 502,000 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 close (-1.00%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 330,000 전일대비 2,200 등락률 -0.66% 거래량 36,941 전일가 332,200 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close (-0.66%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 61,000 전일대비 400 등락률 -0.65% 거래량 795,754 전일가 61,400 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다오미크론 진단키트 이달 현장 투입 close (-0.65%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr