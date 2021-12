강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중

코스피서 외국인·기관 양매수

[아시아경제 이민우 기자] 강보합 출발한 코스피와 코스닥이 장 초반 각각 3000선과 1000선을 유지하고 있다.

27일 코스피는 전거래일보다 0.05%(1.51포인트) 오른 3013.94로 출발했다. 이후 오전 9시22분 기준 3016.20까지 올라섰다.

장 초반 외국인과 기관은 각각 102억원, 636억원어치를 순매수한 반면 개인은 778억원어치를 팔아치웠다.

업종별로는 상승과 하락이 비슷한 비율로 나타났다. 의료정밀(2.49%), 기계(0.61%), 의약품().61%), 화학(0.55%) 등은 올랐고 운수창고(-0.76%), 은행(-0.49%) 전기·전자(-0.23%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 하락한 경우가 더 많았다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 1,000 등락률 -0.87% 거래량 167,160 전일가 114,500 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 올해 개인 국내외 주식 순매수 100조원 돌파…삼성전자만 31조원 순매수코스피 시총 상위 10개 종목 비중, 전년보다 줄어…46.6%→42.3%오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 close 의 낙폭이 -0.87%로 가장 컸고 이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 59,800 전일대비 400 등락률 -0.66% 거래량 139,579 전일가 60,200 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close (-0.50%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 644,000 전일대비 7,000 등락률 -1.08% 거래량 34,354 전일가 651,000 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 close (-046%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 1,500 등락률 -1.17% 거래량 646,659 전일가 128,000 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들올해 개인 국내외 주식 순매수 100조원 돌파…삼성전자만 31조원 순매수코스피 시총 상위 10개 종목 비중, 전년보다 줄어…46.6%→42.3% close (-0.39%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 381,500 전일대비 2,500 등락률 -0.65% 거래량 64,258 전일가 384,000 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피 시총 상위 10개 종목 비중, 전년보다 줄어…46.6%→42.3%오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close (-0.26%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 500 등락률 -0.62% 거래량 2,956,110 전일가 80,500 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "폴더블폰 강세 지속…KH바텍 1월 기대감↑"삼성전자, 스마트시티 국가 시범도시에 스마트홈 구축취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들 close (-0.25%) 등의 순서였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 629,000 전일대비 8,000 등락률 +1.29% 거래량 69,391 전일가 621,000 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 close (1.29%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 892,000 전일대비 7,000 등락률 +0.79% 거래량 15,591 전일가 885,000 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지[e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일 close (0.90%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 167,417 전일가 215,500 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]자동차, 전기차 목표 상향 주가 촉매로 작용한다…비중확대취소 잇따르지만…CES서 혁신기술 공개 준비하는 韓기업들올해 개인 국내외 주식 순매수 100조원 돌파…삼성전자만 31조원 순매수 close (0.23%) 등은 올랐다.

코스닥도 전거래일 대비 0.15%(12.48포인트) 상승한 1008.90으로 강보합 출발했다. 이후 같은 시간 1010.59를 나타냈다.

코스닥 시장에서는 개인과 외국인이 각각 415억원, 82억원어치를 사들였다. 외국인은 450억원어치를 순매도했다.

업종별로는 유통(1.01%), 제약(0.96%), 기타서비스(0.74%), 건설(0.57%) 등이 올랐다. 오락·문화(-2.10%), 섬유·의류(-1.08%), 컴퓨터서비스(-0.64%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 134,000 전일대비 5,600 등락률 +4.36% 거래량 145,653 전일가 128,400 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 close (3.27%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 84,100 전일대비 2,300 등락률 +2.81% 거래량 350,122 전일가 81,800 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 close (2.44%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 127,700 전일대비 1,200 등락률 +0.95% 거래량 178,173 전일가 126,500 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 close (1.58%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 332,500 전일대비 300 등락률 +0.09% 거래량 10,889 전일가 332,200 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 close (0.45%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 61,900 전일대비 500 등락률 +0.81% 거래량 246,456 전일가 61,400 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다오미크론 진단키트 이달 현장 투입 '오미크론 봉쇄' 악재 이틀째…반도체가 지탱한 코스피 close (0.33%) 등이 올랐다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 168,000 전일대비 6,400 등락률 -3.67% 거래량 422,203 전일가 174,400 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 추천주 7上, 또 일냈다! 후속株 하나 더! 사두면 알아서 올라갑니다오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감산타와 멀어지는 엔씨소프트…관건은 '게임성' close (-1.55%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 208,400 전일대비 2,400 등락률 -1.14% 거래량 105,371 전일가 210,800 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환 close (-0.76%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,450 전일대비 100 등락률 -0.30% 거래량 170,055 전일가 33,550 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환[e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일 close (-0.60%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 90,100 전일대비 600 등락률 -0.66% 거래량 103,378 전일가 90,700 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지산타와 멀어지는 엔씨소프트…관건은 '게임성' close (-0.22%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 500,900 전일대비 1,100 등락률 -0.22% 거래량 40,238 전일가 502,000 2021.12.27 09:50 장중(20분지연) 관련기사 오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환 close (-0.18%) 등은 내렸다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr