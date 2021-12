"엉덩이 짓무르고 배에 멍자국"…거제서 생후 77일 아기 숨져

병원으로 옮겨진 지 1시간여만에 숨져

경찰, 아동방임 혐의 등으로 조사 중

[아시아경제 박현주 기자] 경남 거제시에서 생후 77일 된 아기가 제대로 된 돌봄을 받지 못해 숨진 사건이 뒤늦게 알려졌다. 경제적 어려움을 겪던 부모는 사용한 일회용 기저귀를 말려 아기에게 다시 채웠고, 분유도 하루 3차례만 준 것으로 조사됐다.

경상남도소방본부는 지난 10월23일 아기가 숨을 쉬지 않는다는 신고를 받고 현장으로 출동했다. 그러나 아기는 병원에 도착한 지 1시간여 만에 숨졌다. 검안 결과 아기의 배에는 멍 자국이 있었고 엉덩이와 항문 등에서 진물이 나왔다.

경찰에 따르면 사건 당일 친모 A씨(18)는 친정에 가 있었고, 친부 B씨(21)는 이날 자정쯤 아기를 두고 5시간 동안 PC방에 다녀온 것으로 파악됐다.

숨진 아기의 부모는 새 기저귀를 사지 못할 정도로 궁핍해 일회용 기저귀를 말려서 재사용한 것으로 알려졌다. 또 이들은 하루에 3번만 분유를 줬다. 태어난 지 70여일이 된 아기의 경우 보통 3~4시간마다 1번씩 분유를 먹어야 하지만, 충분한 수유가 이뤄지지 않은 것이다.

아기 장례비용도 없어 거제시가 지원했고, 아기에 대한 필수 예방접종이나 병원 치료 이력도 없었다.

경찰은 A씨에 대해서는 아동방임 혐의, B씨에 대해선 아동방임 유기치사 혐의로 조사를 진행 중인 가운데 학대 여부에 대해서도 조사하고 있다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr