[아시아경제 박준이 기자] 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,670 전일대비 70 등락률 +1.25% 거래량 2,749,228 전일가 5,600 2021.12.08 15:30 장마감 관련기사 "금융·세무 종합 서비스 제공"…한화證, 세무법인 다솔과 맞손한화證 "계좌 옮기고 주식 거래 하면 최대 500만원 증정"[인사] 한화투자증권 close 이 영업자금 지원을 목적으로 9500억원을 증가하기로 결정했다고 8일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 자기자본의 75.87%에 해당한다.

