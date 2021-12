영산강청, 광양만권 주요기업 공장장 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 영산강유역환경청(청장 류연기)은 여수 베네치아호텔에서 광양만권 주요기업 공장장이 참석하는 가운데 화학안전관리에 대한 간담회를 개최했다고 1일 밝혔다.

간담회는 광양만권 주요기업들에 대해 화학안전관리 의식을 강화하고, 환경 및 화학사고 예방에 기업 측의 노력을 당부하는 취지에서 이뤄졌다.

매년 관내에서 화학사고가 지속적으로 발생하고, 사고유형과 발생물질도 다양해짐에 따라 빈틈없는 사고예방 및 대응방안이 요구되는 가운데, 광양만권 주요기업의 최고경영층이 직접 관심을 갖고 유해화학물질의 안전관리를 강화해줄 것을 독려하고, 기업의 우수 화학안전 관리방안을 공유했다.

류연기 영산강유역환경청 청장은 이날 간담회에서 “화학사고 발생 시 빠르게 확산됨과 동시에 대규모 인명·재산 피해가 발생할 수 있다”며 “기업에서는 화학사고 예방에 만전을 기하고 사고 발생 시 신속한 초동대응으로 피해확산을 최소해 달라”고 당부했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr