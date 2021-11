외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주 연속 매수세를 나타냈다.

28일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 22일부터 26일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조2405억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 1조1246억원을, 코스닥시장에서 1158억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,300 전일대비 1,400 등락률 -1.90% 거래량 13,002,242 전일가 73,700 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 20조 美투자 확정한 삼성전자…인센티브만 5조원 받을 듯 [Biz 뷰]'냉혹한 현실' 앞에 놓인 이재용, '뉴삼성' 임원 인사·조직 혁신 초읽기"삼성전자, 내년에도 폴더블폰 압도적 경쟁력 유지할 것" close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 8413억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 2,000 등락률 -1.70% 거래량 4,337,936 전일가 117,500 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴 close 를 4298억원 사들였다. 이밖에 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 506,000 전일대비 2,000 등락률 +0.40% 거래량 298,183 전일가 504,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 주가 주춤해도 게임株 골라 담은 外人 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close (1751억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 2,500 등락률 -1.95% 거래량 1,679,040 전일가 128,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴 close (1173억원), DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 72,900 전일대비 900 등락률 -1.22% 거래량 1,160,868 전일가 73,800 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 제2의 아이오케이, 또 크게 터집니다 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아캐서린 타이 美무역대표부 대표, 국내 주요기업 대표단과 경제협력 방안 논의 close (993억원), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 102,400 전일대비 1,300 등락률 +1.29% 거래량 2,859,762 전일가 101,100 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close (827억원), 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 372,000 전일대비 13,500 등락률 -3.50% 거래량 362,043 전일가 385,500 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 아직도 강한 NFT 바람…줄줄이 신고가[특징주]'메타버스' 올라 탄 하이브, 신고가 행진…40만원 돌파 [비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까 close (718억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 55,800 전일대비 1,300 등락률 -2.28% 거래량 1,005,921 전일가 57,100 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (694억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 24,000 등락률 +9.41% 거래량 2,049,475 전일가 255,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!싸토리우스 인천 송도 공장 설립 속도 낸다 close (663억원), SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 8,000 등락률 -3.04% 거래량 1,048,104 전일가 263,500 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 [Biz 뷰] "CEO 평가, 회장이 안한다" 계열사 인사 거리둔 SK 회장상반기에만 102억8100만달러…對美투자 늘리는 韓기업들친환경 인력 양성 속도내는 SK close (639억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 389,500 전일대비 7,500 등락률 -1.89% 거래량 473,540 전일가 397,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴 close )였다. 외국인은 지난 주 네이버를 2064억원 순매도했다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,600 전일대비 1,800 등락률 -2.18% 거래량 1,523,245 전일가 82,400 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태금리 '한파'에 곳간 잠근 '증시' close 를 1153억원 팔았다. 이밖에 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 5,000 등락률 -1.81% 거래량 251,387 전일가 277,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 미끄러지는 철강주 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아최정우 회장 "벤처 지원으로 청년 고용과 지역경제 활성화하겠다" close ·717억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 5,000 등락률 +2.39% 거래량 870,748 전일가 209,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 셀트리온헬스케어와 485억원 규모 렉키로나 공급 계약 체결코스피, 기관 4일째 매도세에 낙폭 확대...2960선 후퇴카카오 형제들에 끼인 '셀트리온' close (622억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 7,500 등락률 -4.21% 거래량 815,136 전일가 178,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 삼성전기, 필리핀서 '환경관리 최우수 기업상' 수상[클릭 e종목] “삼성전기, 내년 2분기부터 공급 문제 해결”5G 통신 도입 증가 발맞춰…삼성전기, 5G 기지국용 MLCC 개발 close (462억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 3,500 등락률 -2.79% 거래량 872,482 전일가 125,500 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 내년 1월7일 임시주총…권봉석·조주완 이사 선임 건LG전자, 신임 CEO에 '해외通' 조주완 선임…1980년생 女상무 배출LG전자, 벤츠와 개발한 ADAS 전방카메라로 '오토센스' 금상 close (437억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 721,000 전일대비 18,000 등락률 -2.44% 거래량 201,250 전일가 739,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴 close (313억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 7,500 등락률 -3.12% 거래량 313,527 전일가 240,500 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아현대모비스, 서울모빌리티쇼서 혁신기술 공개…엠비전X 등 선봬 close (279억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,142,000 전일대비 27,000 등락률 -2.31% 거래량 44,910 전일가 1,169,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 화장품株 '위드코로나' 화장발 안받네...목표가 줄하향박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (279억원), 피엔티 피엔티 137400 | 코스닥 증권정보 현재가 46,400 전일대비 400 등락률 -0.85% 거래량 457,496 전일가 46,800 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장피엔티, 中 베터리업체에 423억원 규모 2차전지 장비 공급[e공시 눈에띄네] 코스닥- 6일 close (256억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

금리 우려가 증시를 억누르고 있는 가운데 조정 발생 시에는 경기민감주 매수 기회로 삼을 필요가 있다는 의견이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "주식시장이 당면한 리스크는 미국발 국채 금리 상승 우려로 이는 주식시장의 할인율 부담을 높여 한 차례 조정 요인으로 작용할 수 있다"면서 "다만 병목 완화 등 반전의 신호도 일부 확인되고 있어 조정 발생 시에는 이를 경기민감주 매수 기회로 삼을 필요가 있다는 판단"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr