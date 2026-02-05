본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

DB하이텍, 작년 영업익 2773억…전년比 45% 증가

박준이기자

입력2026.02.05 10:07

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

매출액 1조3972억, 영업이익률 20%
전력반도체 수요 증가 주 영향
"차세대 전력반도체 개발, 사업 확대"

DB하이텍 이 5일 공시를 통해 2025년 연결기준 매출액이 1조 3972억원, 영업이익이 2773억원으로 잠정 집계되었다고 밝혔다. 각각 전년대비 24%, 45% 증가했으며 영업이익률은 20%를 기록했다.


회사 측은 인공지능(AI) 확산에 따른 전력반도체 수요의 지속적인 증가가 실적에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 응용 분야로는 산업·자동차향 매출이 증가했다고 설명했다.

DB하이텍, 작년 영업익 2773억…전년比 45% 증가
AD
원본보기 아이콘

DB하이텍 관계자는 "전력반도체에서의 기술 고도화와 차별화를 통해 기술 초격차를 유지하는 한편, 차세대 전력반도체 개발·양산, 해외 사업 확대 등을 통해 지속가능한 성장기반을 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.


DB하이텍은 전세계 순수 파운드리 수익률 2위를 유지하고 있으며, 미국, 유럽, 중국, 대만, 일본 등에 400여 개 고객사를 두고 있다. 주력 제품인 전력반도체를 중심으로 모바일, 가전, 컴퓨터 등의 응용분야 외에도 AI 데이터센터, 로봇, 자동차 등으로 사업 영역을 지속 확장하고 있다.


DB하이텍은 다음달 5일부터 6일까지 국내 기관 투자자를 대상으로 2025년 4분기 경영실적 발표 기업설명회를 개최할 예정이다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른 AI 반도체 기술 나왔다 "한국에서 개발했다고?"…엔비디아보다 2.1배 빠른... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출근해서 매일 제일 먼저 하는 행동인데…'위험하다' 경고 왜?

출발 전 비행기 기체 위 '질주 난동'…스페인 공항 아수라장

"무명가수 때문에 울 때 아냐"…멕시코 방송서 BTS 팬덤 폄하 논란

인증샷만 찍고 결국 '당근마켓행'…이마트 과자 '되팔이' 눈살

'해리포터 라이벌' 말포이, 中에선 '춘절 마스코트' 됐다

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

올해 전력 수요 역대 최고치…중소 전력사 수출길 열리나

새로운 이슈 보기