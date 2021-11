[전두환 사망] 5·18 발포 명령의 진실도 영원히 묻혔다

5월 광주의 핵심 책임 당사자, 역사적 과오 반성 없이 세상 떠나

[아시아경제 류정민 기자] 결국 한 마디 반성도 없이 세상을 떴다. 5·18 광주 민주화운동 발포 명령자에 대해서도 끝내 입을 닫았다.

1979년과 1980년, 격동의 대한민국 역사에서 그는 중심 인물이었다. 1979년 3월 국군보안사령관이 된 그는 10월26일 박정희 전 대통령 피살 사건 당시 합동수사본부 책임자를 맡았다.

군 내부의 정보를 세세하게 파악할 수 있었던 그는 공식적인 권한까지 갖게 되면서 세력을 확장했고, 1979년 12·12 군사 쿠데타를 주도했다. 대대적인 군 인사를 토대로 군을 장악한 그는 실질적인 최고 권력자로 등장했다.

현대사의 비극인 5·18 광주민주화운동과도 밀접한 관련이 있다. 1980년 서울, 부산, 광주 등 전국 곳곳에서 민주화운동이 이어졌는데 신군부는 광주에 계엄군과 공수부대를 보내 대대적인 진압작전을 벌였다.

수많은 사상자가 나왔고 비극의 후유증은 지금까지 이어지고 있다. 전 전 대통령은 5월 광주의 핵심 책임 당사자이자 발포 명령의 비밀을 알고 있는 것으로 알려졌지만 그는 역사 앞에서 진실을 알리지 않은 채 세상을 떴다.

그는 이른바 ‘체육관 선거’로 불리는 선거를 통해 제11대, 제12대 대통령에 올랐다. 특히 1980년 8월27일 최규하 대통령의 잔여 임기를 채울 대통령 보궐선거에서는 통일주체국민회의대의원 2540명 중 찬성 2524명, 무효 1명, 기권 15명이라는 압도적인 찬성으로 대통령 자리에 올랐다.

투표는 사실상 형식이었고 신군부를 이끌던 그를 청와대 새 주인으로 앉히는 절차에 불과했다.

그가 실권을 장악하던 1980년대는 삼청교육대로 대표되는 인권 탄압의 시대였다. 이른바 깡패 소탕이라는 명목으로 수많은 이가 뚜렷한 이유도 모른 채 삼청교육대로 끌려갔고, 신체적·정신적 고통을 당했다.

대학생들을 중심으로 전두환 정부에 저항하는 민주화운동이 이어졌고 1987년 절정에 이르렀다. 박종철 열사, 이한열 열사 등 민주화운동 과정에서 목숨을 잃었던 이들의 아픈 역사도 그의 집권 기간 벌어진 일이다. 언론통폐합 조치를 통해 국민의 눈과 귀를 가리는 폭거도 자행됐다.

전두환 전 대통령 집권 시기는 철권통치의 기간이었다. 다만 경제적으로는 1980년대 저유가, 저달러, 저금리 등 ‘3저 호황’과 맞물려 고도성장을 경험했다.

전 전 대통령의 공과를 평가해야 한다는 의견이 일부에서 제기되는 것도 경제적 평가와 맞물려 있다. 다만 경제 시스템의 발전을 토대로 한 성장이었는지, 세계적인 시대 흐름에 맞물려 운이 좋았던 것인지는 따져볼 필요가 있다는 지적도 있다.

전 전 대통령은 퇴임 이후 자신의 잘못에 대한 사법적 단죄를 받았다. 1심에서 사형, 항소심에서 무기징역까지 선고받으면서 군사 쿠데타의 주역에 대한 심판이 내려지는 것처럼 보였다. 하지만 1997년 그는 사면됐다.

그러나 그는 추징금도 완납하지 않은 채 버텼고, ‘재산 29만원’을 둘러싼 논란으로 세상의 조롱을 받기도 했다. 그는 가장 강력한 권력을 행사한 인물로 평가받지만 한국 정치에서 그의 이름은 경계의 대상이다. 그가 현대사에 남긴 상처가 너무나 크고, 지금도 그 상처로 고통받는 이가 많기 때문이다.

