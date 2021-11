외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 매수세를 나타냈다.

21일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 15일부터 19일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조4280억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 1조3357억원을, 코스닥시장에서 923억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 1,500 등락률 +1.36% 거래량 2,324,668 전일가 110,000 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 [Biz 뷰] "美에 60조 쓸것" 약속했는데…SK, 對中 투자 영향받을까코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'코스피, 외인 순매수 전환에도 하락.. 코스닥 혼조 close 였다. 외국인은 지난 주 SK하이닉스를 3612억원 순매수했다. 뒤이어 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 167,500 전일대비 3,000 등락률 +1.82% 거래량 464,574 전일가 164,500 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 이달 3兆 매도한 개미...2차전지주는 담았다[클릭e종목]"SKIET, 내년 상반기보다 하반기가 낫다"올해 IPO 공모액 20조원 돌파…지난해 대비 3.4배 ↑ close 를 2593억원 사들였다. 이밖에 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 10,000 등락률 -1.32% 거래량 287,805 전일가 760,000 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 “자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!'슈퍼 개미'가 손절한 엔씨소프트, 오늘 7% 넘게 급등 [특징주]NFT 없이도 '훨훨' 크래프톤, 공모가 '벽' 넘어 신고가 close (2290억원), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,200 전일대비 1,000 등락률 +1.42% 거래량 11,954,728 전일가 70,200 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 삼성, 20조 美파운드리 공장 이번주 발표…이재용, 뉴삼성·국익 위한 '광폭행보'(종합)삼성, 20조 美파운드리 신공장 이번주 발표…이재용, 출장서 백악관-의회 관계자 회동기초과학 등 석학 485명 연구성과 공유…삼성미래기술육성사업, '애뉴얼 포럼' 개최 close (2224억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 542,000 전일대비 1,000 등락률 -0.18% 거래량 366,848 전일가 543,000 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일NFT 없이도 '훨훨' 크래프톤, 공모가 '벽' 넘어 신고가[주식보다 ETF] 키워드 "게임, 美반도체, 탄소배출권" close (2151억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 2,500 등락률 +2.01% 거래량 1,512,294 전일가 124,500 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인 순매수 전환에도 하락.. 코스닥 혼조“자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!코스피는 하락.. 게임株는 '두각' close (1190억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 757,000 전일대비 6,000 등락률 -0.79% 거래량 187,552 전일가 763,000 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"삼성SDI 목표주가 95만원‥Gen5 양산, 美법인 긍정적"코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'배터리·원자재·부품산업까지 타격 가능…삼성·LG도 좌불안석 close (1161억원), DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 72,400 전일대비 4,900 등락률 +7.26% 거래량 4,161,348 전일가 67,500 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 캐서린 타이 美무역대표부 대표, 국내 주요기업 대표단과 경제협력 방안 논의DB하이텍, 3분기 실적 '역대 최대 규모'…매출 3284억결국 반도체 자료 제출한 삼성·SK…美 "필요시 국방물자법 사용"(종합) close (764억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 250 등락률 -0.97% 거래량 2,998,615 전일가 25,850 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 3Q 사상 최대실적 낸 HMM "배당확대 등 주주환원정책 적극검토"[클릭 e종목] HMM, 美항만 적체 내년까지..“NFT+메타버스” 신흥 강자! 기관 연일 쓸어 담은 “이 종목” close (622억원), 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 53,700 전일대비 400 등락률 +0.75% 거래량 605,033 전일가 53,300 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 "매출 1900% 증가한 기업도"…작년 벤처천억기업 활약상 보니 외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 close (614억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 278,000 전일대비 4,000 등락률 +1.46% 거래량 285,633 전일가 274,000 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 최정우 회장 "벤처 지원으로 청년 고용과 지역경제 활성화하겠다"10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파이달 3兆 매도한 개미...2차전지주는 담았다 close )였다. 외국인은 지난 주 포스코를 751억원 순매도했다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,800 전일대비 700 등락률 +0.84% 거래량 1,398,930 전일가 83,100 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 기아, 광저우모터쇼서 전용 전기차 'EV6' 中 첫 공개현대차·기아, 유럽시장 전기차 판매량 10만대 돌파 기아, 첫 대형 전기 SUV 콘셉트카 '더 기아 콘셉트 EV9' 공개 close 를 712억원 팔았다. 이밖에 한전기술 한전기술 052690 | 코스피 증권정보 현재가 99,600 전일대비 13,400 등락률 -11.86% 거래량 2,942,309 전일가 113,000 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 “자이언트스텝” 보다 큰거온다, NFT메타버스 新대장주"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株"원전 숨은 황금株" 공개합니다 close (453억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 42,500 전일대비 350 등락률 +0.83% 거래량 851,245 전일가 42,150 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고김정태 하나금융 회장, 연임 질문에 손사래…"의지 없다"외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아 close (448억원), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 77,200 전일대비 2,100 등락률 -2.65% 거래량 673,293 전일가 79,300 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 다시 상한가 찍은 디어유…9만원 돌파[클릭 e종목]"에스엠, 가장 저평가된 기획사"…목표가↑커넥서스랩 "해외로 뻗는 케이팝 시장…취업 비법 알려드립니다" close (372억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,900 전일대비 3,200 등락률 +3.78% 거래량 721,456 전일가 84,700 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락 close (353억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 405,326 전일가 84,100 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고[클릭e종목]"KT&G, 주주환원 정책 강화로 주가 회복 기대"KT&G, 주주가치 제고.. 자사주 410만주 취득 결정 close (352억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 1,500 등락률 +0.63% 거래량 246,026 전일가 236,500 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 서울모빌리티쇼서 혁신기술 공개…엠비전X 등 선봬현대모비스, 어린이용 교통안전 애플리케이션 '학교가는 길' 개발외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (280억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 22,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,068,275 전일가 22,300 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 3Q 코스피 상장사 영업익 53兆…전년比 50%↑[아시아초대석]신진영 자본연 원장 "ESG 경영 안하는 기업, 결국엔 돈도 못벌게 될겁니다"국민연금 11월 장바구니 '好실적주' 한가득 담았네 close (249억원), 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 24,050 전일대비 400 등락률 -1.64% 거래량 10,971,093 전일가 24,450 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 두산건설, 더제니스홀딩스에 경영권 매각…2500억 규모"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close (248억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

이달 외국인이 순매수로 돌아선 가운데 이는 긍정적인 추이로 발전할 수 있을 것으로 기대된다. 박석현 KTB투자증권 연구원은 "외국인의 월간 순매수는 올해 들어 4월, 9월에 이어 세 번째이고 17일 기준 11월 외국인 순매수 규모는 올해 들어 월간 최대를 기록했다"면서 "아직 외국인의 국내 주식시장 본격 순매수 개시를 기대하는 것은 성급할 수 있으나 11월 외국인 순매수는 신흥아시아 증시 전반에 걸쳐 올해 처음 나타나는 변화라는 점, 한국과 대만 시장 외국인 순매수가 동반 회복되고 있는 점, 글로벌 유동성의 신흥국 증시 회피 원인이 됐던 악재 요인들이 이미 노출됨에 따라 터닝 포인트 시점에서 외국인 동향 변화가 동반되고 있다는 점 등을 감안할 때 향후 긍정적인 추이로 발전될 수 있을 것"이라고 분석했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr