“EXO·NCT 앨범 판매 증가했지만…에스엠, 목표주가 하향”[클릭e종목]

iM증권은 15일 에스엠 에스엠 close 증권정보 041510 KOSDAQ 현재가 90,900 전일대비 2,900 등락률 +3.30% 거래량 75,558 전일가 88,000 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"에스엠, NCT Wish·라이즈 등으로 성장여력 남았다" [주末머니]에스엠의 '넥스트 레벨'은…아시아 넘어 미주로 [주末머니]BTS 컴백하는데…엔터株는 언제 뜰까 전 종목 시세 보기 에 대해 업종 밸류에이션 하락을 반영해 목표주가를 16만원에서 14만원으로 하향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

황지원 iM증권 연구원은 이날 보고서에서 "올해는 지역 다변화와 저년차의 가파른 수익화가 중요한 한 해로, 외형 확대보다는 비용 통제를 통한 수익성 방어에 집중할 것으로 보인다"고 밝혔다.

올해 1분기 매출액은 전년 대비 6% 증가한 2445억원, 영업이익은 11% 증가한 360억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 본업에서는 아티스트 활동 비수기에도 불구하고 EXO, NCT JNJM, 아이린 신보 발매로 앨범 판매량(185만장)이 전년 대비 증가했다. 공연은 NCT WISH 14회, 슈퍼주니어 12회, NCT DREAM 11회, RIIZE 11회, 에스파 4회, SM TOWN 3회 등 회당 관객 수 증가로 100만명 이상 모객한 것으로 추정된다. NCT WISH 팝업 상품 온라인 예약 판매분은 2분기에 반영될 예정이다. 연결자회사 중에는 디어유가 QQ뮤직 버블 구독 수 증가에 따른 로열티 수익 본격화 및 환율 상승 수혜로 이익 기여도가 높았을 것으로 예상된다.

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황 연구원은 "중국, 미국 등 주요 지역에서 유의미한 성과가 가시화되면 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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