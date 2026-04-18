"카리나 믿고 투자했는데 무슨 일이죠?"…에스엠 목표주가 줄하향[주末머니]

증권가에서 에스엠 에스엠 close 증권정보 041510 KOSDAQ 현재가 94,700 전일대비 2,300 등락률 -2.37% 거래량 136,157 전일가 97,000 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 “EXO·NCT 앨범 판매 증가했지만…에스엠, 목표주가 하향”[클릭e종목] [클릭 e종목]"에스엠, NCT Wish·라이즈 등으로 성장여력 남았다" [주末머니]에스엠의 '넥스트 레벨'은…아시아 넘어 미주로 전 종목 시세 보기 (SM)의 목표주가를 연이어 줄하향하고 있다. 에스엠의 주가는 연초 이후 30% 이상 떨어진 상태다.

18일 증권가에 따르면 지난 한 주(13~17일)간 에스엠의 목표주가를 하향한 증권사는 신한투자증권, 한화투자증권, 유진투자증권, IBK투자증권, iM증권, 메리츠증권 등 6개사에 달한다. 메리츠증권은 전날 리포트를 내고 목표주가를 주당 18만원에서 14만원으로 하향했다. 이에 앞서 IM증권도 기존 16만원이었던 목표주가를 14만원으로 내렸다. IBK투자증권과 한화투자증권은 각각 12만원, 신한투자증권과 유진투자증권은 각각 13만원으로 낮춰 제시했다.

이러한 하향 추세는 에스엠의 1분기 실적이 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상되는 가운데 나와 눈길을 끈다. 1분기 연결 실적은 매출 2630억원, 영업이익 390억원으로 전년 대비 각각 13.6%, 19.7% 성장할 것으로 추산되고 있다. 여기에 에스파(aespa), 라이즈(RIIZE), NCT 위시 등 중·저연차 아티스트 중심으로 투어 규모 및 팬덤 확장이 지속되면서 2분기부터 투어, 컴백 일정에 따른 실적 성장도 기대되는 상황이다.

김민영 메리츠증권 연구원은 "저연차 그룹 수익화 구간 단축에 따른 중장기 실적 성장 모멘텀은 유효하다"면서도 "아티스트 계약 변동에 따른 그룹 기여도 변화, 아티스트 글로벌 진출에 따른 초기 프로모션 비용 등을 반영해 목표주가를 하향한다"고 설명했다. 연초 14만원 안팎이었던 에스엠의 주가는 10만원선 아래로 떨어진 상태다.

최근 엔터업종의 멀티플 하락도 증권가 목표주가 하향의 배경이 됐다. 지인해 신한투자증권 연구원은 "연이은 호실적에도 최근 엔터업종의 멀티플 하락, 대형주 수급 쏠림현상 속 열위, 업종 피크아웃 우려를 반영했다"고 언급했다.

이현지 유진투자증권 연구원은 "연결로는 디어유 실적이 반영되며 가파른 성장세 이어가 겠으나 본업에서는 북미에서의 성과, 저연차 혹은 고연차 아티스트의 공연 모객력 확대를 증명할 필요가 있다"고 지적했다.

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다만 이들 증권사는 투자의견 '매수'는 유지했다. 지 연구원은 "현재 주가는 26F PER 멀티플 14배까지 하락했다. 그간 굵직굵직한 아티스트 사건사고, 엔저, 한한령 등 각종 악재 속에서도 버텨냈던 15배 역사적 저점 대비 낮은 수준"이라며 "숫자로 확인된 체질 개선, 제한적인 주가 하방 여력, 높은 중국 포지셔닝과 침투가 시작될 북미 포지셔닝 감안 시 현 주가에서는 매수를 권고한다"고 제언했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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