외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감

개인투자자 1조원 넘게 순매도

셀트리온 3형제 상승분 반납

[아시아경제 이민지 기자] 개인들이 1조원이 넘는 주식을 시장에 내다 팔았음에도 불구하고 외국인과 기관의 강한 순매수세에 코스피가 1%대 상승마감에 성공했다.

12일 코스피는 전 거래일 대비 1.50%(43.88포인트) 오른 2968.80으로 장을 끝마쳤다. 코스피는 이날 0.72%(21.03포인트) 오른 2945.95로 장을 시작해 오후에도 오름세를 지속했다.투자자동향을 보면 외국인과 기관은 각각 4300억원, 5943억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 1조456억원어치 주식을 팔아치웠다.

업종별로보면 의료정밀(9.24%), 은행(4.12%), 철강·금속(4.11%), 증권(2.52%) 순으로 강세를 보였다. 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 49,650 전일대비 5,250 등락률 +11.82% 거래량 4,349,929 전일가 44,400 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세[특징주]에스디바이오센서 주가 9.9%↑...MSCI 지수 편입 소식 영향에스디바이오센서, 브라질 Eco Diagnostica 지분 100% 취득 close 는 이날 11% 급등했는데 모건스탠리캐피탈인터네셔날(MSCI) 편입이 주가에 호재로 작용했다. 철강업종의 경우 미국의 인프라 투자 증가등으로 수요가 크게 늘어날 수 있다는 전망이 업종 전반에 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다.

시가총액 상위주들은 이날 대부분 오름세를 보였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 700 등락률 +1.00% 거래량 10,039,328 전일가 69,900 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥!구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" close 는 1% 상승해 7만600원에 장을 끝냈고, NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 409,000 전일대비 2,000 등락률 +0.49% 거래량 411,236 전일가 407,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (0.49%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 1,500 등락률 +1.20% 거래량 2,092,327 전일가 125,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다"코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (1.20%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 833,000 전일대비 14,000 등락률 +1.71% 거래량 46,327 전일가 819,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세홀로서기 앞둔 JY의 고뇌…7년 만에 알려져 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (1.71%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 774,000 전일대비 17,000 등락률 +2.25% 거래량 194,494 전일가 757,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥! 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (2.52%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 3,000 등락률 +1.46% 거래량 414,011 전일가 205,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (1.46%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,800 전일대비 2,900 등락률 +3.46% 거래량 1,438,416 전일가 83,900 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세도요타·폭스바겐 보다 빠른 현대차 '탄소중립' 큰그림구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" close (3.46%) 등은 상승마감했다. 반면 SK하이닉스(-0.93%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 751,000 전일대비 2,000 등락률 -0.27% 거래량 180,896 전일가 753,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝 close (-0.27%)는 하락마감했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 700 등락률 +1.00% 거래량 10,039,328 전일가 69,900 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥!구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" close 의 경우 지난달 중순 이후 주가가 하락세를 보이며 반등이 제한됐던 것과 달리 SK하이닉스의 경우 강한 오름세를 보였기 때문에 그동안 움직임이 적었던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 700 등락률 +1.00% 거래량 10,039,328 전일가 69,900 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥!구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" close 가 강한 반등세를 보인 것으로 관측된다.

이날 장 초반 코로나19 치료제인 렉키로나 유럽승인 권고 소식에 급등세를 보였던 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 1,555,006 전일가 212,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세셀트리온 "CHMP, 코로나19 치료제 판매 승인 권고"코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close 은 0.47% 상승하는데 그쳤다. 코스닥시장에 상장된 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 1,555,006 전일가 212,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세셀트리온 "CHMP, 코로나19 치료제 판매 승인 권고"코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close 헬스케어는 하락전환하며 0.23% 내렸다. 최근 하락세를 이어가며 14만원대로 추락했던 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 12,000 등락률 +8.25% 거래량 696,964 전일가 145,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 카카오페이, 늑장 신고로 본 외국인 투자제도…구멍 '숭숭' 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호' close 는 이날 반등에 성공하며 8.25% 올랐다. 투자주의 종목으로 지정된 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 715,000 전일대비 71,000 등락률 -9.03% 거래량 1,401,618 전일가 786,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 “자이언트스텝” 보다 큰거온다, NFT메타버스 新대장주"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥! close 는 전일 상승분을 일부 반납하며 9% 하락 마감했다.

이경민 대신증권 연구원은 “나스닥지수와 필라델피아반도체수의 반등으로 기술·성장주 투자심리에 긍정적인 영향을 준 것으로 분석된다”며 “대외적으로 중국발 소비 안도, 중국 플랫폼 기업 규제 불확실성 완화 기대감도 긍정적으로 작용한 것으로 추정된다”고 말했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 1.65%(16.42포인트) 오른 1009.07로 장을 끝냈다. 코스닥지수는 이날 0.67%(6.64포인트) 오른 999.29로 장을 시작해 상승세를 이어갔다. 투자자동향을 보면 외국인 홀로 2211억원어치 주식을 샀고 기관과 개인은 각각 492억원, 1786억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위주 중에선 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 229,700 전일대비 13,300 등락률 +6.15% 거래량 1,404,829 전일가 216,400 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴 close (6.15%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 96,900 전일대비 3,900 등락률 +4.19% 거래량 4,415,242 전일가 93,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥! close (4.19%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 188,900 전일대비 8,500 등락률 +4.71% 거래량 2,117,665 전일가 180,400 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세[특징주]위메이드, 전세계 미르4 트래픽 성장 폭발적…캐릭터 NFT 공개 기대 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (4.71%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 118,300 전일대비 1,800 등락률 +1.55% 거래량 641,052 전일가 116,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (1.55%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,900 전일대비 100 등락률 +0.26% 거래량 713,689 전일가 38,800 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (0.26%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 386,800 전일대비 19,000 등락률 +5.17% 거래량 30,510 전일가 367,800 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감 close (5.17%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 169,200 전일대비 1,600 등락률 +0.95% 거래량 80,908 전일가 167,600 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감 close (0.95%)가 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr