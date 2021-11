삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감

코스닥 시총 상위 종목은 상승세 보여

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 3000선을 다시 내주면서 주춤한 채 마감했다. 코스닥도 소폭 하락했지만 1000선은 지켜냈다.

5일 코스피는 전날 대비 0.47%(13.95포인트) 하락한 2969.27에 마감했다. 3003.53으로 강보합 개장했지만 장 초반부터 3000선을 하회하는 상황이 장중 내내 지속됐다.

투자주체별로는 외국인과 개인이 각각 415억우너, 3877억원어치를 순매수했다. 기관은 4460억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 떨어졌다. 은행 업종의 낙폭이 -3.90%로 가장 컸다. 이어 철강·금속(-3.01%), 건설업(-1.39%), 금융업(-1.12%) 등의 순서였다. 섬유·의복(3.94%), 운수장비(0.36%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 1,500 등락률 -1.15% 거래량 2,799,561 전일가 130,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 카카오그룹株, 엇갈린 시총 희비"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패 close 의 낙폭이 -1.15%로 가장 컸다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 400 등락률 -0.57% 거래량 12,609,516 전일가 70,600 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"세계 D램 시장, 내년 '과잉 공급' 전환…하반기엔 가격반등 가능성" close (-0.57%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 786,000 전일대비 4,000 등락률 -0.51% 거래량 172,229 전일가 790,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 환경·과학 공헌활동 대학생 멘토단 20명 모집"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패 close (-0.51%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 410,500 전일대비 1,000 등락률 -0.24% 거래량 308,747 전일가 411,500 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로 close (-0.24%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 864,000 전일대비 1,000 등락률 -0.12% 거래량 48,929 전일가 865,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 '폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽'카카오그룹株, 엇갈린 시총 희비"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로 close (-0.12%) 등 대부분 약보합권에 머물렀다. 기아(1.15%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 1,000 등락률 +0.94% 거래량 2,502,514 전일가 106,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "세계 D램 시장, 내년 '과잉 공급' 전환…하반기엔 가격반등 가능성""3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패 close (0.94%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 755,000 전일대비 4,000 등락률 +0.53% 거래량 190,176 전일가 751,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로 close (0.53%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 679,714 전일가 214,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로SK·현대차·GM 투자한 美 배터리社, 차세대 제품 선봬코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패 close (0.47%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 359,687 전일가 208,500 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 '폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽'셀트리온, 알츠하이머 치매 치료용 '패취제' 식약처 허가 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로 close (0.24%) 등은 올랐다.

코스닥은 전날 대비 0.01%(0.08포인트) 하락한 1001.35로 장을 마쳤다. 1006.04에 강보합 출발한 뒤 장중 1000선을 오르내리며 횡보세가 지속됐다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 871억원, 577억원을 순매수했다. 개인은 1530억원어치를 팔아치웠다.

역시 하락한 업종이 다수였다. 비금속(-2.97%), 금속(-2.43%), 방송서비스(-1.39%), 의료·정밀기기(-1.30%) 등의 순서로 하락폭아 컸다. 일반전기전자(3.95%), 디지털컨텐츠(@.41%), 기타 제조(1.61%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목은 상승한 종목이 더 많았다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 499,100 전일대비 43,200 등락률 +9.48% 거래량 952,955 전일가 455,900 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 임상 3상완료! 수익률 신화, “신풍제약” 뛰어 넘는 역대급 新바이오주"카카오페이" 보다 큰거온다, 또 크게 터질 "ㅇㅇㅇ"입수! "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로 close 은 무려 9.48% 상승마감했다. 이어 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 97,900 전일대비 6,700 등락률 +7.35% 거래량 5,978,648 전일가 91,200 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "쎄미시스코" 129 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감!카카오그룹株, 엇갈린 시총 희비"카카오페이" 보다 큰거온다, 또 크게 터질 "ㅇㅇㅇ"입수! close (7.35%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 110,200 전일대비 7,000 등락률 +6.78% 거래량 1,410,999 전일가 103,200 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 [특징주]펄어비스, 메타버스부터 NFT까지 광폭 행보…북미 하이퍼리얼 투자"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패 close (6.78%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 43,650 전일대비 1,150 등락률 +2.71% 거래량 1,258,203 전일가 42,500 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로 close (2.71%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 209,200 전일대비 4,200 등락률 +2.05% 거래량 1,017,828 전일가 205,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승 close (2.05%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 85,000 전일대비 600 등락률 +0.71% 거래량 449,817 전일가 84,400 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 '폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽'"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승 close (0.71%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 167,800 전일대비 800 등락률 +0.48% 거래량 160,165 전일가 167,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로CJ ENM, 3분기 영업이익 878억원…전년比 23.6%↑(종합)CJ ENM, 3분기 영업이익 878억원…전년比 23.6%↑ close (0.48%) 등의 순서였다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 165,100 전일대비 2,000 등락률 -1.20% 거래량 2,648,957 전일가 167,100 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로 close (-1.20%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 387,700 전일대비 3,800 등락률 -0.97% 거래량 13,756 전일가 391,500 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승 close (-0.97%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 118,500 전일대비 500 등락률 -0.42% 거래량 100,156 전일가 119,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 알츠하이머 치매 치료용 '패취제' 식약처 허가 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패 close (-0.42%) 등은 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr