"찌개에 사골이 왜 나와, 남은 거 아냐?"…의자 던지며 욕설한 진상 손님

[아시아경제 나예은 기자] 경기도 김포시의 한 백반집에서 한 남성이 잔반을 내놓은 것 아니냐며 난동을 피우는 일이 발생했다.

지난 27일 연합뉴스에 따르면 50대로 추정되는 손님 A씨는 지난 26일 오후 1시쯤 동료 1명과 함께 경기도 김포시의 한 식당을 방문해 백반 2인분을 주문했다.

식당 여주인 B씨가 콩비지찌개와 반찬 5가지를 내놓자, A씨는 "콩비지찌개에서 사골이 왜 나오느냐. 팔고 남은 음식을 다시 내놓은 게 아니냐"며 젓가락과 의자를 집어던진 것으로 알려졌다.

이에 식당 측이 "잔반을 팔지 않고 있으며 사골은 진한 육수를 내기 위해 넣은 것"이라고 설명했지만, A씨는 B씨에게 'X같은 X'라고 욕설을 내뱉었다.

이 장면은 식당 폐쇄회로(CC)TV에도 포착됐다. 공개된 영상에는 A씨는 일어나 의자를 내팽개치거나 여주인의 뒷모습을 향해 접시를 던지는 장면이 담겼다.

두려움을 느낀 B씨는 식당 밖으로 피했고 지나가는 청년에게 도움을 청했다. 이후 청년과 함께 식당에 들어오자 A씨는 소란을 멈춘 뒤 밥값 1만2000원을 계산했다고 B씨는 주장했다.

해당 식당 측은 "B씨가 정신적으로 충격을 받았다"며 "A씨를 조만간 고소할 계획"이라고 밝혔다.

