남북공동연락사무소 3주년…통일부 "연락선 복원 위해 노력"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 14일 남북공동연락사무소 개소 3주년을 맞아 "통신연락선 복원 및 연락사무소 재가동을 위해 계속 노력해나가겠다"고 밝혔다.

통일부 당국자는 이날 기자의 질의에 답해 "남북공동연락사무소는 남북 정상 간 합의에 따라 남북 당국의 협의와 민간차원 협력을 뒷받침하기 위해 설치됐다"며 "정부는 이런 연락사무소 기능이 중단된 상황이 지속되는 것을 안타깝게 생각한다"고 밝혔다.

이어 "남북 정상 간 친서 교환을 통해 거듭 확인한 대로 남북 간 신뢰 회복과 관계 복원을 위해서는 우선적으로 통신 연락선이 연결돼야 한다고 본다"면서 "남북 간 통신 연락선 복원과 연락사무소 재가동을 위해 계속 노력해나가겠다"고 강조했다.

남북공동연락사무소는 2018년 4·27 판문점 남북정상회담을 통해 합의됐으며 같은 해 9월 14일 개소했다. '하노이 노딜' 이후 사실상 유명무실한 상태로 유지되던 사무소는 김여정 부부장이 지난해 대북전단 살포를 비난하면서 철거 위기에 놓였고 결국 그해 6월 16일 폭파됐다.

