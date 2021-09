이준석 "정권 교체 쉽게 생각하는 사람 많아…찬물 끼얹기 계속 할 것"

[아시아경제 황수미 기자] 이준석 국민의힘 대표가 내년 대선과 관련해 "앞으로도 강하게 하면서 찬물 끼얹는 역할을 하겠다"고 거듭 밝혔다.

이 대표는 5일 KBS '일요진단'에 출연해 "정권 교체에 대한 열망이 크다 보니 쉬운 것으로 착각하는 사람이 많지 않나. 항상 (선거는) 보수적으로 분석해야 한다"며 이같이 말했다.

이는 앞서 이 대표가 지난 29일 JTBC에서 대선 후보 경선과 관련해 "저는 앞으로 찬물을 계속 끼얹어야 할 것"이라고 밝힌 이후 당 안팎에서 비판의 목소리가 나온 것에 대한 반박이다.

이날 방송에서 이 대표는 자신의 발언을 철회하지 않겠다고 밝히며 대선 전략에 대해 분석했다. 그는 "지역적 분할, 조직적 측면에서 (여당과 비교해) 우리가 열세"라며 "현 정부 들어 공공일자리가 많이 만들어지고 지자체 단체장에도 민주당이 많다. 지역 조직력들이 전국단위 선거에서 등장하면서 현격한 차이가 난다"고 했다.

또한 당의 김종인 전 비대위원장 추대와 관련해서는 "제가 모실 수 있는 분이 아니다"라며 "당 대선 주자가 확정되면 국가 경영에 대한 철학을 김 전 비대위원장과 상의해서 조력 받을 부분을 명시적으로 부탁드리면 아마 (김 전 위원장이) 합리적으로 선택할 것"이라고 했다.

당내 경선에서 후보들 간 갈등이 격화되고 있는 '역선택 방지 조항' 도입 논란에 대해서는 "선관위가 판단을 내리면 후보가 다 따를 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

이 대표는 "언뜻 보면 홍준표, 유승민 후보와 나머지, 그리고 최재형, 윤석열 후보의 대립처럼 비치지만 실제로 그렇지 않다"며 "윤 후보도 선관위가 정하는 대로 따르겠다는 취지인데, 선관위가 키를 쥐고 있고 표결이든지 전원 합의든지 (결정을 내릴 것으로) 기대한다"고 설명했다.

윤석열 전 검찰총장의 이른바 '고발 청탁' 의혹에 대해서는 "저희 당 명의로 고발된 건이 없다. (당무감사 등) 당내에서 검증할 수 있는 것은 하겠지만 이쪽에서 많이 나올 것은 없다. (고발장) 생산자인 검찰에서 먼저 내부 감찰이 이뤄져야 한다"고 밝혔다.

이어 "(김오수) 검찰총장이 감찰을 통해 빠르게 (해결해야 한다). 예전에 추미애 전 법무부 장관을 보니 감찰을 하루 이틀 만에 뚝딱 하더라. 이 부분을 빠르게 진행해 주는 게 옳지 않나"라고 했다.

이 대표는 부친의 농지법 위반 사실에 대해서도 해명했다. 그는 "파악할 기회 자체가 없었다"면서 "저 같은 경우 독립 생계다. 부친이 토지는 매입한 시기는 2004년, 저는 만 18세로 미국에 유학을 간 시기였다"고 했다.

그러면서 "제가 대학교 1학년, 만 18세 당시 아버지께 투자 정보를 제공할 방법도 없고 제가 자산을 투자할 방법도 없었다"며 "사안의 궤가 다르지만, 어쨌든 송구스럽다"고 말했다.

