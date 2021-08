영광군, 올해 'e-모빌리티 엑스포' 취소 결정

코로나19 엄중한 상황 고려…“내년 엑스포 내실 있게 준비할 것”

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 올해 영광 e-모빌리티 엑스포가 코로나19 재확산 우려로 취소됐다.

전남 영광군(군수 김준성)은 코로나19 재확산에 따라 오는 10월 예정된 ‘2021년 영광 e-모빌리티 엑스포’를 엑스포 운영위원회의 심의를 거쳐 취소한다고 26일 밝혔다.

지역경제 활성화와 e-모빌리티 선도도시로서의 위상, 엑스포의 연속성 등을 고려하여 온라인 개최 등도 고려했으나 실익이 없다고 판단하고, 참여기업과 기관의 피해 최소화하기 위해 취소하기로 했다.

올해 영광 e-모빌리티 엑스포는 오는 10월 13일부터 17일까지 5일간 영광 스포티움에서 개최될 예정이었다.

그러나 최근 코로나19 감염자가 대규모로 발생하는 데다 변이바이러스 확산 등으로 방역에 대한 우려가 커지는 상황에서 개최하기엔 무리가 있다고 군은 판단했다.

e-모빌리티 엑스포의 경우 외지 관람객의 참여비율이 높고, 전시부스에 입점하는 타지역 바이어들이 많아 밀접접촉으로 인한 감염우려를 걱정하는 목소리가 높기도 했다.

영광 e-모빌리티 엑스포는 지난 2019년 12만 5000여 명의 관람객들이 방문했으며, 현장판매 85억 원, 수출계약 4900만달러를 체결하는 등 큰 성과를 거뒀다.

올해 블랙이글스 에어쇼, 전남 지식재산 페스티벌 등 다양한 부대행사 유치해 성공적인 엑스포가 될 것으로 기대했던 터라 상당한 아쉬움이 남게 됐다.

김준성 영광군수는 “군민의 건강과 안전이 최우선인만큼 많은 관람객이 찾는 엑스포를 불가피하게 취소하게 됐다”면서 “내년 엑스포를 내실 있게 개최하기 위해 올 10월부터 유관기관·단체와 함께 신규 프로그램 발굴 등을 성실히 준비하겠다”고 말했다.

