오후 9시까지 1482명 확진…공연연습실·건설현장 집단감염(종합)

전일보다 271명↓…22일 1600명 안팎

수도권 971명, 비수도권 511명 확진

[아시아경제 오현길 기자] 21일 주말을 맞아 코로나19 검사건수는 줄었지만 전국에서 확진자가 잇따랐다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 코로나19 진단 검사 결과 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1482명으로 집계됐다.

전날 같은 시간에 집계된 1천753명보다 271명 적다. 일주일 전인 지난주 토요일(14일)의 오후 9시 집계치 1722명과 비교하면 240명 적다.

이날 확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 971명(65.5%), 비수도권이 511명(34.5%)이다.

시도별로는 서울 505명, 경기 400명, 부산 92명, 인천 66명, 경남 53명, 제주 60명, 대구·경북 각 50명, 충남 48명, 충북 38명, 울산 36명, 대전 23명, 광주 22명, 전북 18명, 강원 13명, 전남 8명이다.

22일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 1600명 안팎이 될 것으로 예상된다. 전날에는 오후 9시 이후 127명 늘어 최종 1880명으로 마감됐다.

공연연습실, 건설현장, 요양병원, 홈스쿨링, 외국인 지인모임 등을 고리로 새로운 집단감염이 발생했다.

서울 서초구 공연연습실과 관련해 지난 15일 이후 총 12명, 인천 계양구 홈스쿨링에서는 17일 이후 총 16명의 감염자가 발생했다.

부산에서는 전날 오후부터 이날 오전까지 118명이 새로 확인됐는데 해운대구 실내체육시설과 관련해 9명, 연제구 목욕탕에서 7명이 추가로 양성 판정을 받았다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr