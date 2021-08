빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박

신용거래 이자 역대 최대

올 연간 2兆 넘어설 듯

[아시아경제 박지환 기자] 증권업계가 올해 상반기 개인 투자자들을 대상으로 주식투자금을 대출해주고 받은 신용거래 이자로 9000억원에 이르는 수익을 낸 것으로 나타났다. 작년 연간 기준으로 9970억원의 역대 최대치를 기록했던 신용거래 이자수익 규모를 반기 만에 대부분 달성했다.

19일 금융투자협회 전자공시서비스에 따르면 올 상반기 신용거래융자 서비스를 제공하고 있는 28개 증권사들의 신용거래융자 이자수익은 총 8525억원으로 전년 동기 3640억원 대비 134.2% 급증했다. 이들 증권사들은 지난해 개인투자자들 대상으로 한 신용거래융자 이자로 전년 7473억원 대비 33.4% 증가한 9970억원을 벌었다. 관련 통계가 집계된 2009년 이후 최대 규모였다. 현 추세라면 올 연간으로는 2조원대를 넘어설 가능성도 제기된다. 신용거래융자는 투자자들이 주가가 오를 것을 예상해 증권사에 일정 이자를 내는 대가로 주식 매수 자금을 대출받는 것을 말한다. 주로 개인 투자자들이 단기 차익 목적으로 자주 이용한다.

증권사별로는 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 46,200 전일대비 350 등락률 -0.75% 거래량 202,614 전일가 46,550 2021.08.19 11:41 장중(20분지연) 관련기사 삼성증권, 야간 공모주 청약 오픈...초대형IB 중 최초증권사 유튜브 '1억뷰' 시대삼성증권, 단기사채 온라인거래 시스템 오픈 close 이 1336억원으로 가장 많은 신용거래융자 이자수익을 올렸다. 17억원 차로 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 8,530 전일대비 200 등락률 -2.29% 거래량 883,265 전일가 8,730 2021.08.19 11:41 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋증권, OCIO 사업 경쟁력 강화 위해 조직개편 나선다증권사 유튜브 '1억뷰' 시대미래에셋증권, 자기자본 10조원 시대 열었다 close (1319억원)이 그 뒤를 바짝 쫓고 있다. 이어 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 12,700 전일대비 150 등락률 -1.17% 거래량 371,061 전일가 12,850 2021.08.19 11:41 장중(20분지연) 관련기사 증권사 부동산 임대수입 넘버원 '대신증권'하이·BNK투자증권...지방금융지주 증권사 실적 돋보이네금융지주 증권사 그룹내 효자 입지 '주춤'...순이익 비중 2.4%P ↓ close (1065억원), 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 54,011 전일가 116,500 2021.08.19 11:41 장중(20분지연) 관련기사 증권사 부동산 임대수입 넘버원 '대신증권'[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일[클릭 e종목]"키움증권, IB 부문 추가 성장 기대" close (915억원), 한국투자증권(874억원), KB증권(717억원), 신한금융투자(423억원) 등의 차례로 신용거래융자 이자수익이 높았다. 전년 동기와 비교한 신용거래융자 이자수익 증가율에서는 특히 중소형사의 상승률이 가팔랐다. 상상인증권 상상인증권 001290 | 코스피 증권정보 현재가 1,195 전일대비 25 등락률 -2.05% 거래량 41,069 전일가 1,220 2021.08.19 11:41 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-22일상상인증권, 증권 테마 상승세에 7.51% ↑[특징주]코스피 3000 가니 날아가는 '증권주' close 의 경우 1년 동안 1억6900만원에서 6억3900만원으로 3.8배 증가했다. 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,110 전일대비 110 등락률 -2.61% 거래량 709,142 전일가 4,220 2021.08.19 11:41 장중(20분지연) 관련기사 총상금 2억…한화證, 국내주식 실전투자대회 개최주식 계좌 옮기면 최대 500만원 지급…한화證 각종 이벤트 실시매월 주식 약정하면 연 5% 페이백…한화證 스마트 CMA RP 행사 close , 하이투자증권, 케이프투자증권 등도 전년 동기 대비 신용대출 이자수익이 각각 196.1%, 195.0%, 191.8% 오르는 등 상승률이 높았다. 대형사 중에서는 삼성증권(192.8%), 신한금융투자(178.5%), KB증권(175.4%), 한국투자증권(169.9%), NH투자증권(156.5%) 순으로 상승률이 컸다.

증권업계의 신용거래융자 이자수익 최고치 릴레이 기록은 당분간 계속될 것으로 보인다. 증권사들의 신용거래융자 잔고가 25조원대로 역대 최고 수준을 보이고 있어 관련 이자소득 역시 덩달아 증가할 수밖에 없는 구조이기 때문이다. 실제 올 2분기에 1분기보다 신용거래 이자수익이 감소한 증권사는 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 63,400 전일대비 600 등락률 -0.94% 거래량 4,463 전일가 64,000 2021.08.19 11:41 장중(20분지연) 관련기사 증권사 부동산 임대수입 넘버원 '대신증권'IRP 1년 수익률 21%…신영證, 퇴직연금 3Q 연속 1위[클릭 e종목] "3Q는 비수기…현대백화점, 실적 불안은 과도해" close (-3.7%)과 KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 7,760 전일대비 20 등락률 +0.26% 거래량 1,082,542 전일가 7,740 2021.08.19 11:41 장중(20분지연) 관련기사 KTB證 상반기 순익 928억 '사상 최대'…반년새 전년 120% 돌파"메타버스·우주산업 투자하세요"…KTB자산운용 새 펀드 출시계좌 만들면 주식부터 샤넬백까지…KTB證 '서프라이즈 랜덤박스' 이벤트 close (-1.7%) 등 단 두 곳뿐이다. 다른 26개 증권사들의 경우 역대 최고치 신용거래 이자수익 규모에도 1분기 대비 평균 11.3%의 증가세를 보였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr