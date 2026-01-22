본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑

권현지기자

입력2026.01.22 13:15

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스피가 사상 처음 5000선을 돌파하자 증권주도 일제히 강세를 보인다.


이날 오후 1시 2분 기준 유가증권시장에서 키움증권 주식은 전 거래일 대비 7.62% 오른 33만2000원에 거래됐다. 31만5500원으로 출발한 주가는 오전 내내 상승 폭을 키웠다. 장중 한때 33만9500원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신하기도 했다.

같은 시각 교보증권 (4.14%) 한국금융지주 (3.76%) 삼성증권 (2.82%) 메리츠금융지주 (2.37%) 상상인증권 (2.37%) 한화투자증권 (2.17%) 현대차증권 (2.15%) 등도 동반 강세를 나타냈다.


이날 '오천피' 달성에 따른 증권사 실적 기대감이 투자심리를 자극한 것으로 보인다. 정민기 삼성증권 연구원은 최근 증권 업종과 관련해 "2025년 4분기 증권사 실적은 계절성을 감안하면 매우 양호할 것으로 전망된다"며 "연초 국내 증시 강세 지속에 따른 거래대금의 폭발적 증가로 기대감은 이미 올해 1분기 실적으로 옮겨간 상황"이라고 분석했다.


[특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑
AD
원본보기 아이콘



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'

"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고

"로또 1등 20억은 적다"…국민이 원하는 적정 금액 '52억'

'탄핵 후 첫 국회 방문' 박근혜 "단식 멈추라"…장동혁 "더 긴 싸움 위해 중단"

작년 한국인 946만명 日 방문…방일 외국인 중 최다

새로운 이슈 보기