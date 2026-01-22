[특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑

코스피가 사상 처음 5000선을 돌파하자 증권주도 일제히 강세를 보인다.

이날 오후 1시 2분 기준 유가증권시장에서 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 328,000 전일대비 19,500 등락률 +6.32% 거래량 169,862 전일가 308,500 2026.01.22 13:39 기준 관련기사 [클릭 e종목]"키움증권, 브로커리지 호조에 신사업까지…목표가 ↑""증권株, 4Q 실적 발표 후 매수세 유입 기대…대형사 주목"키움증권 '제18기 고객패널' 모집 전 종목 시세 보기 close 주식은 전 거래일 대비 7.62% 오른 33만2000원에 거래됐다. 31만5500원으로 출발한 주가는 오전 내내 상승 폭을 키웠다. 장중 한때 33만9500원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신하기도 했다.

같은 시각 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 10,570 전일대비 430 등락률 +4.24% 거래량 134,114 전일가 10,140 2026.01.22 13:39 기준 관련기사 코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가금감원, 'PF 성과보수 부당지급' 6개 증권사 대표 등 제재교보증권, 1분기 영업이익 671억원…전년비 67% 상승 전 종목 시세 보기 close (4.14%) 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 187,800 전일대비 7,100 등락률 +3.93% 거래량 252,804 전일가 180,700 2026.01.22 13:39 기준 관련기사 S&P "대형 증권사, 모험자본 공급 확대…신용등급 하방압력 이어질 수 있어"고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다한국금융지주, 순이익 2兆 규모지만 시총은 9.5兆[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close (3.76%) 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 2,300 등락률 +2.82% 거래량 426,442 전일가 81,600 2026.01.22 13:39 기준 관련기사 삼성, 청소년 '생명' 살린다…4.7만명 마음건강 지켜 교육부장관상 수상삼성금융네트웍스, '뉴 모니모' 출시[클릭 e종목]"삼성증권, 거래대금 증가 수혜 기대…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close (2.82%) 메리츠금융지주 메리츠금융지주 138040 | 코스피 증권정보 현재가 108,100 전일대비 2,600 등락률 +2.46% 거래량 251,621 전일가 105,500 2026.01.22 13:39 기준 관련기사 메리츠증권, 5000억원 유상증자…'넥스라이즈제일차'에 제3자배정김용범 메리츠 부회장 국감장 안 선다10대 그룹 밸류업 채비 完…박스피 탈출 '트리거' 될까 전 종목 시세 보기 close (2.37%) 상상인증권 상상인증권 001290 | 코스피 증권정보 현재가 635 전일대비 2 등락률 +0.32% 거래량 324,890 전일가 633 2026.01.22 13:39 기준 관련기사 넥스트레이드, 모든 시장 참여 증권사 31개사로 확대양도세 대주주 기준 조정 기대감…증권株 강세[특징주]'배당소득 분리과세 도입 기대감' 증권주 강세 전 종목 시세 보기 close (2.37%) 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,910 전일대비 80 등락률 +1.66% 거래량 1,654,754 전일가 4,830 2026.01.22 13:39 기준 관련기사 한화투자증권 "두나무 지분 매각, 정해진 바 없어"[특징주]두나무·네이버 합병…우리기술투자·한화證↑한화그룹, 하반기 신규 채용 3500명…방산 등 사업 확대 전 종목 시세 보기 close (2.17%) 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 8,550 전일대비 160 등락률 +1.91% 거래량 163,977 전일가 8,390 2026.01.22 13:39 기준 관련기사 현대차증권, 채권사업실 조직개편…"업무 효율화 제고"현대차증권, 밸류업 이행 '착착'…실적 45%↑·시총 168%↑현대차, 현대차증권 MMT에 500억 투자 전 종목 시세 보기 close (2.15%) 등도 동반 강세를 나타냈다.

이날 '오천피' 달성에 따른 증권사 실적 기대감이 투자심리를 자극한 것으로 보인다. 정민기 삼성증권 연구원은 최근 증권 업종과 관련해 "2025년 4분기 증권사 실적은 계절성을 감안하면 매우 양호할 것으로 전망된다"며 "연초 국내 증시 강세 지속에 따른 거래대금의 폭발적 증가로 기대감은 이미 올해 1분기 실적으로 옮겨간 상황"이라고 분석했다.





