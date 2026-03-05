[특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑

이란 사태로 급락했던 코스피·코스닥이 반등하면서 5일 오전 국내 증시에서 SK증권을 비롯한 증권관련주가 일제히 강세를 나타내고 있다.

이날 오전 9시48분 현재 SK증권 SK증권 close 증권정보 001510 KOSPI 현재가 1,725 전일대비 240 등락률 +16.16% 거래량 68,829,222 전일가 1,485 2026.03.05 10:59 기준 관련기사 [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 수협은행, 트리니티자산운용 인수…"은행과 시너지 기대" [특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락 전 종목 시세 보기 의 주가는 전장 대비 23.84% 오른 주당 1839원에 거래되고 있다. 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 66,200 전일대비 9,700 등락률 +17.17% 거래량 4,314,749 전일가 56,500 2026.03.05 10:59 기준 관련기사 종목 선정 이후는 충분한 투자금 마련? 최대 4배, 연 5%대 금리로 당일 OK [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 기회를 제대로 살리려면? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 과 상상인증권 상상인증권 close 증권정보 001290 KOSPI 현재가 1,174 전일대비 157 등락률 +15.44% 거래량 5,470,342 전일가 1,017 2026.03.05 10:59 기준 관련기사 [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 [특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑ 넥스트레이드, 모든 시장 참여 증권사 31개사로 확대 전 종목 시세 보기 역시 각각 20.53%, 20.26% 치솟았다. 한화투자증권 한화투자증권 close 증권정보 003530 KOSPI 현재가 7,420 전일대비 1,130 등락률 +17.97% 거래량 5,698,561 전일가 6,290 2026.03.05 10:59 기준 관련기사 [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 한화증권, 글로벌 웹3 기업 '크리서스'에 180억원 규모 투자 완료 [특징주]증권주 일제히 강세…현대차증권·한화투자증권 20%대↑ 전 종목 시세 보기 (18.12%), 키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 440,500 전일대비 68,000 등락률 +18.26% 거래량 98,420 전일가 372,500 2026.03.05 10:59 기준 관련기사 키움증권, 신규고객 10% 확률 '삼성전자 1주' 준다 [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 키움증권, 'RIA 계좌' 사전 알림 신청 이벤트 진행 전 종목 시세 보기 (14.77%), NH투자증권 NH투자증권 close 증권정보 005940 KOSPI 현재가 32,400 전일대비 3,600 등락률 +12.50% 거래량 696,044 전일가 28,800 2026.03.05 10:59 기준 관련기사 [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 신한운용 SOL 배당성향탑픽액티브, 첫 월배당 지급 주가 상승에 ‘함박웃음’...만약 투자금을 4배까지 쓸 수 있었다면 전 종목 시세 보기 (13.54%), 삼성증권 삼성증권 close 증권정보 016360 KOSPI 현재가 96,800 전일대비 8,800 등락률 +10.00% 거래량 336,768 전일가 88,000 2026.03.05 10:59 기준 관련기사 [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업 신한운용 SOL 배당성향탑픽액티브, 첫 월배당 지급 전 종목 시세 보기 (10.57%) 등 주요 증권주들도 오름세를 보이고 있다.

이는 미국의 이란 공습 이후 이틀 연속 급락했던 증시가 이날 반등한 데 따른 여파로 풀이된다. 이날 장이 시작되자마자 코스피·코스닥 모두 매수 사이드카가 발동했고, 삼성전자를 비롯한 시가총액상위 종목 대부분이 강세를 나타내고 있다.

AD

최근 증시 급락과 반등으로 거래대금이 늘어난 것 역시 증권주 매수 배경이 됐다. 유가증권시장, 코스닥 시장, 코넥스 시장의 총 거래대금은 지난 3일 69조6990억원, 4일 79조4720억원으로 집계됐다. 이는 올해 일평균 거래대금(45조3500억원)을 훨씬 상회하는 수준이다.

Advertisement

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>