한국거래소는 25일 '2025년도 우수 컴플라이언스 시상식'을 개최했다고 밝혔다.

최진영 한국거래소 시장감시본부장보(왼쪽부터),서정학 IBK투자증권 대표이사, 김홍식 한국거래소 시장감시위원회 위원장, 진승욱 대신증권 대표이사, 엄주성 키움증권 대표이사, 박신 한국거래소 시장감시본부장보이 25일 우수 컴플라이언스 시상식에서 기념사진을 찍고 있다. 한국거래소 AD 원본보기 아이콘

이번 시상식에서는 공정거래질서 확립 및 준법문화 확산에 기여한 법인 3사와 개인 12명이 상을 받았다. 법인상의 경우 최우수상은 대신증권 대신증권 close 증권정보 003540 KOSPI 현재가 39,850 전일대비 1,250 등락률 +3.24% 거래량 200,825 전일가 38,600 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 대신증권, 고배당·고금리 투자설명회…전국 영업점 동시 개최 대신증권, 정기주주총회 개최…배당·자사주 소각 확정 대신증권, 고배당·고금리 중심 리테일 전략 개편 전 종목 시세 보기 과 IBK투자증권이, Best Practice상은 키움증권이 수상했다.

개인상은 비엔피파리바증권 준법감시인, KB증권·iM증권· 코리아에셋투자증권 코리아에셋투자증권 close 증권정보 190650 KOSDAQ 현재가 8,490 전일대비 270 등락률 +3.28% 거래량 10,456 전일가 8,220 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 [특징주] 코리아에셋투자증권, 미래차 핵심 '희토류 영구자석' 세계 1위 전망 업체 지분 보유 부각 코리아에셋투자증권 '넥스트비티가 61억원 추심금 청구 소송 제기' [특징주]코리아에셋투자증권, 러시아 백신 컨소시엄 참여 큐라티스 지분 부각 강세 전 종목 시세 보기 ·씨티그룹글로벌마켓증권· 다올투자증권 다올투자증권 close 증권정보 030210 KOSPI 현재가 4,170 전일대비 90 등락률 +2.21% 거래량 118,736 전일가 4,080 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 다올투자증권, 보통주 240원 배당 상정…주주환원 확대 다올투자증권, '주식대여 서비스 이벤트 시즌2' 진행 다올투자증권, 당기순이익 423억 흑자···실적 안정화 진입 전 종목 시세 보기 각 1명, 대신증권·IBK투자증권· 키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 432,000 전일대비 32,000 등락률 +8.00% 거래량 112,456 전일가 400,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 하나 "변동성 커졌지만...증시 자금유입 지속될 것" 키움증권, RIA 계좌 개설하고 옮기면 '2만원 쿠폰' 준다 키움증권, '국내 개별주식선물' 첫 거래시 1만원 지급 이벤트 전 종목 시세 보기 각 2명이 받았다.

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김홍식 시장감시위원장은 "시장의 불확실성이 커지는 환경 속에서도, 회원사 임직원들이 시장의 신뢰를 지키는 자본시장의 든든한 파수꾼 역할을 해달라"며 "거래소는 개인 기반 감시체계 도입과 인공지능(AI) 기술을 접목한 시스템 고도화를 통해 불공정거래 징후를 조기에 포착하고, 주가조작 근절 합동대응단을 통해 불공정 세력에 엄정히 대응하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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