[특징주]코스피 출렁이자...증권주 일제히 급락

코스피지수가 6일 장중 한때 5000선 아래로 내려앉는 등 출렁이는 모습을 보이자 키움증권, 미래에셋증권을 비롯한 주요 증권주도 일제히 급락세를 보이고 있다.
이날 오전 9시58분 현재 키움증권 은 전장대비 4.65% 떨어진 주당 41만원에 거래되고 있다. 미래에셋증권 은 3.23%, 한국금융지주 는 3.78% 낙폭을 기록 중이다.
장 초반 대비 하락폭은 다소 완화됐으나 여전히 동반 약세가 확인된다. 삼성증권 은 2.34%, NH투자증권 은 2.95%, 신영증권 은 3.34% 떨어진 수준에 움직이고 있다.
이는 코스피가 전날 3% 후반대 하락 마감한데 이어 이날 장 초반 가파른 하락세를 보인데 따른 여파로 풀이된다. 코스피지수는 이날 장 초반 한때 5%이상 급락해 4900선 아래로 밀리기도 했다.
