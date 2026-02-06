[특징주]코스피 출렁이자...증권주 일제히 급락

코스피지수가 6일 장중 한때 5000선 아래로 내려앉는 등 출렁이는 모습을 보이자 키움증권, 미래에셋증권을 비롯한 주요 증권주도 일제히 급락세를 보이고 있다.

이날 오전 9시58분 현재 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 414,000 전일대비 16,000 등락률 -3.72% 거래량 63,791 전일가 430,000 2026.02.06 10:59 기준 관련기사 [클릭 e종목]"키움증권, 1분기 순이익 5000억 육박 전망…목표가↑"키움증권, 순이익 1조 클럽 입성…전년 대비 33.5%↑[굿모닝증시]나스닥 약세·차익실현 심리로 하락 출발 가능성↑ 전 종목 시세 보기 close 은 전장대비 4.65% 떨어진 주당 41만원에 거래되고 있다. 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 48,350 전일대비 1,250 등락률 -2.52% 거래량 4,784,314 전일가 49,600 2026.02.06 10:59 기준 관련기사 투자 여력의 차이가 곧 수익의 차이…4배 투자금을 연 5%대 금리로주도 업종 흐름에 잘 올라타야...투자금 부족으로 고민 중이었다면투자 시작하기에 늦었다고 생각된다면? 투자금 규모 늘려서 따라잡기 전 종목 시세 보기 close 은 3.23%, 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 206,000 전일대비 5,500 등락률 -2.60% 거래량 98,847 전일가 211,500 2026.02.06 10:59 기준 관련기사 [특징주]증권株, 오천피·천스닥에 줄줄이 신고가[특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑S&P "대형 증권사, 모험자본 공급 확대…신용등급 하방압력 이어질 수 있어" 전 종목 시세 보기 close 는 3.78% 낙폭을 기록 중이다.

장 초반 대비 하락폭은 다소 완화됐으나 여전히 동반 약세가 확인된다. 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 88,500 전일대비 1,100 등락률 -1.23% 거래량 273,764 전일가 89,600 2026.02.06 10:59 기준 관련기사 [특징주]증권株, 오천피·천스닥에 줄줄이 신고가삼성증권, 사상 첫 순이익 1조원 돌파…브로커리지 호조가 실적 견인[특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑ 전 종목 시세 보기 close 은 2.34%, NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 25,950 전일대비 350 등락률 -1.33% 거래량 452,484 전일가 26,300 2026.02.06 10:59 기준 관련기사 NH투자증권, 'N2, 찾아가는 인생대학' 진행NH증권 'RIA 미리 준비하고 국장으로 금의환향' 이벤트 진행[특징주]증권株, 오천피·천스닥에 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 close 은 2.95%, 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 179,900 전일대비 5,500 등락률 -2.97% 거래량 11,623 전일가 185,400 2026.02.06 10:59 기준 관련기사 새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크]정공법 택한 IMM PE…3400억 규모 한샘 자사주 전량 소각신영증권, '신영 K배당 셀렉트 랩' 출시 전 종목 시세 보기 close 은 3.34% 떨어진 수준에 움직이고 있다.

이는 코스피가 전날 3% 후반대 하락 마감한데 이어 이날 장 초반 가파른 하락세를 보인데 따른 여파로 풀이된다. 코스피지수는 이날 장 초반 한때 5%이상 급락해 4900선 아래로 밀리기도 했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



