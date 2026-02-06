본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]코스피 출렁이자...증권주 일제히 급락

조슬기나기자

입력2026.02.06 10:07

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스피지수가 6일 장중 한때 5000선 아래로 내려앉는 등 출렁이는 모습을 보이자 키움증권, 미래에셋증권을 비롯한 주요 증권주도 일제히 급락세를 보이고 있다.


[특징주]코스피 출렁이자...증권주 일제히 급락
AD
원본보기 아이콘

이날 오전 9시58분 현재 키움증권 은 전장대비 4.65% 떨어진 주당 41만원에 거래되고 있다. 미래에셋증권 은 3.23%, 한국금융지주 는 3.78% 낙폭을 기록 중이다.

장 초반 대비 하락폭은 다소 완화됐으나 여전히 동반 약세가 확인된다. 삼성증권 은 2.34%, NH투자증권 은 2.95%, 신영증권 은 3.34% 떨어진 수준에 움직이고 있다.


이는 코스피가 전날 3% 후반대 하락 마감한데 이어 이날 장 초반 가파른 하락세를 보인데 따른 여파로 풀이된다. 코스피지수는 이날 장 초반 한때 5%이상 급락해 4900선 아래로 밀리기도 했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

"야망 있으시네" 대통령 자리 앉을 뻔한 정의선… 빵 터진 이재용

"햄버거에서 '금속 볼트' 나왔다"…치아 부서졌는데 본사는 "원인불명"

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기