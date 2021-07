[포토] "이낙연은 사실왜곡 중단하라"

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 경기도지사 대선캠프 선대위원장인 더불어민주당 우원식 의원이 25일 국회 소통관에서 이낙연 후보측에 사실 왜곡 중단 등을 요구하는 기자회견을 하고 있다.

우 선대위원장은 이낙연 전 더불어민주당 대표를 향해 “가짜뉴스로 원팀을 훼손하고 지역주의를 조장하는 캠프 관계자 제지를 요청한다”고 밝혔다.

또한, 우 선대위원장은 “선거에 있어서 불가피하게 서로를 검증하는 차원의 이야기는 있을 수 있지만, 사실에 기초하지 않는 네거티브는 당내 경선에서는 있을 수 없다”고 맹비난했다.

