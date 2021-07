오전 중 외국인 순매도 전환… 코스피 3270선 아래로

옵션만기일 외국인 수급 변동성 확대

외국인·기관 순매도에 코스닥 1%대 하락

"코로나19 확산, 차익실현 욕구 국내 증시 영향"

[아시아경제 이민지 기자] 외국인이 장중 순매도로 전환하면서 코스피가 하락 전환했다.

8일 오전 11시 10분 코스피는 전 거래일 대비 0.46%(13.80포인트) 하락한 3271.10을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.07%(2.34포인트) 오른 3287.68로 장을 시작했지만 외국인들이 순매도로 돌아서자 하락 전환했다. 장중 0.6% 하락한 3265.42까지 떨어지기도 했다. 투자자 동향을 보면 외국인 홀로 1420억원어치 주식을 팔았고 개인과 기관은 215억원, 1109억원어치 주식을 사들였다.

지수는 옵션만기일을 맞아 외국인의 수급 변동성이 확대된 영향을 받은 것으로 분석된다. 한지영 키움증권 연구원은 “옵션만기일임을 고려했을 때 장중 외국인과 기관의 단기적인 현선물 수급 변동성 확대 가능성도 열어놓아야 할 것”이라며 “불확실성이 완전히 해소되지 않았다는 점에서 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,400 전일대비 400 등락률 -0.50% 거래량 7,026,667 전일가 80,800 2021.07.08 11:52 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]에프엔에스테크, 삼성전자와 반도체 재사용 연마 패드 공동 개발 '급등''국민주'에서 '애증주'로 전락…8만전자에 24조 베팅한 개인 속앓이삼성전자, 오픈소스 체계 국제 표준 인증 획득 close 등 초대형주들로의 외국인 수급 개선이 지연될 가능성이 있다”고 말했다. 이외에도 코로나19 확산세와 더불어 일본 증시가 도쿄지역에 대한 비상사태 선포 계획 발표로 약세를 보이자 외국인들이 순매도로 전환한 것으로 풀이된다.

업종별로 보면 비금속광물(1.90%)의 오름세가 가장 높았는데 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 156,000 전일대비 7,000 등락률 +4.70% 거래량 1,185,991 전일가 149,000 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, ESG 성과 담은 기업시민보고서 발간[클릭 e종목] “포스코케미칼, 단기 실적이 중장기 투자 계획 지탱”포스코케미칼, 양음극재부터 전기차 강판까지…배터리 밸류체인 선보인다 close 이 배터리 양극재를 증설한다는 소식이 전해지면서 6%대 오름세를 보인 영향이 컸다. 이외에도 ), 통신업(0.58%), 철광 금속(0.56%) 등이 오름세를 보였다.

시가총액 상위종목을 보면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,500,095 전일가 161,000 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감4차 대유행 돌입! ‘언택트株’ 다시 시작합니다 close 와 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 423,500 전일대비 6,000 등락률 +1.44% 거래량 693,120 전일가 417,500 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감카카오 ‘빵빵’ 터진다! close 가 각각 0.93%, 2.04% 상승했다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,400 전일대비 400 등락률 -0.50% 거래량 7,026,667 전일가 80,800 2021.07.08 11:52 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]에프엔에스테크, 삼성전자와 반도체 재사용 연마 패드 공동 개발 '급등''국민주'에서 '애증주'로 전락…8만전자에 24조 베팅한 개인 속앓이삼성전자, 오픈소스 체계 국제 표준 인증 획득 close (-0.73%), SK하이닉스(-1.21%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 858,000 전일대비 14,000 등락률 -1.61% 거래량 83,848 전일가 872,000 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 팔라더니…2차전지에 쏠린 外人 투심외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감 close (-1.38%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 736,000 전일대비 13,000 등락률 -1.74% 거래량 176,222 전일가 749,000 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 팔라더니…2차전지에 쏠린 外人 투심외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감 close (-1.34%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 2,500 등락률 -1.08% 거래량 663,990 전일가 232,000 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 위기 끝나지도 않았는데…파업 나서는 현대차 노조현대차-현대글로벌서비스, 선박용 수소연료전지 시스템 상용화 추진外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감 close (-1.08%)는 하락했다.

코스닥지수는 같은 시각 전 거래일 대비 1.25%(13.07포인트) 하락한 1034.23을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.07%(0.69포인트) 오른 1047.96으로 장을 시작했지만 이내 하락 전환했다.

투자자 동향을 보면 외국인과 기관 각각 2307억원, 467억원어치 주식을 팔았고 개인은 홀로 2814억원어치 주식을 사들였다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 "코스닥의 경우 외국인의 순매도가 제약과 바이오 업종 중심으로 나오고 있다"며 "최근 가장 강했던 시장이었던 점을 고려해 차익실현 욕구가 높았진 것으로 풀이된다"고 말했다.

업종별로 보면 통신서비스(3.77%), 디지털컨텐츠(0.57%)만 오름세를 보였고 건설(-3.13%), 종이·목재(-2.96%), 정보기기(-2.71%) 순으로 하락 폭이 높았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어와 셀트리온제약이 각각 ?1.31%, -2.88% 하락했다. 이외이에도 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 93,600 전일대비 3,800 등락률 +4.23% 거래량 6,426,426 전일가 89,800 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속거래소, K-뉴딜 지수선물 등 파생상품 17개 상장…K-뉴딜 정책지원 close (-0.33%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 211,100 전일대비 7,000 등락률 -3.21% 거래량 251,445 전일가 218,100 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속거래소, K-뉴딜 지수선물 등 파생상품 17개 상장…K-뉴딜 정책지원外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감 close (-2.57%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 90,900 전일대비 3,400 등락률 -3.61% 거래량 306,849 전일가 94,300 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감숨 고르는 코스피…3280대로 하락 close (-2.33%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 366,000 전일대비 3,100 등락률 -0.84% 거래량 24,935 전일가 369,100 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감숨 고르는 코스피…3280대로 하락 close (-0.14%)도 하락했다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,500,095 전일가 161,000 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감4차 대유행 돌입! ‘언택트株’ 다시 시작합니다 close 게임즈와 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 78,800 전일대비 600 등락률 +0.77% 거래량 187,727 전일가 78,200 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 게임株 화색에 ETF도 웃는다외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감 close 는 각각 4.64%, 0.90% 상승했다.

