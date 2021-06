LG에너지솔루션-엔카닷컴, 전기차 신사업 발굴 MOU

[아시아경제 김혜원 기자] 국내 자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴이 배터리 제조사 LG에너지솔루션과 전기차 신사업 시너지 창출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 업무 협약 체결식은 지난 18일 서울 중구 엔카닷컴 본사에서 엔카닷컴 사업총괄본부 박홍규 전무와 LG에너지솔루션 경영전략총괄 장승세 전무가 참석한 가운데 진행됐다.

이번 전략적 제휴를 통해 양사는 중고 전기차 거래 활성화를 위한 ▲전기차 및 배터리 특화 진단 서비스 사업 발굴 ▲딜러 및 개인용 전기차 배터리 평가 인증 서비스 사업화 협력에 나선다.

엔카닷컴은 딜러 및 개인용 전기차에 특화된 진단 상품을 개발할 계획이다. LG에너지솔루션은 전기차 배터리 데이터를 기반으로 평가인증 시스템과 프로세스, 서비스 상품을 개발해 나갈 예정이다.

박 전무는 "이번 협약을 기점으로 중고차 진단 영역을 전기차까지 확대하고 투명하고 믿을 수 있는 전기차 매물과 특화 서비스를 제공해 중고차 시장 신뢰를 제고 할 수 있도록 힘쓸 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr