안철수 "야권통합 나라 살리기 첫 단추…원칙 지켜져야"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표는 국민의힘 합당과 관련해 존중과 당 대 당 통합, 중도실용노선 등의 원칙을 재확인했다.

15일 안 대표는 "현재 국민의당과 국민의힘 양당 통합에 관한 논의가 진행되고 있다"면서 "국민의당은 그간 아래와 같은 세 가지 기준과 원칙을 강조한 바 있다"고 언급했다.

안 대표는 우선 "정권교체를 바라는 국민의 마음을 생각하며 열린 자세, 낮은 자세로 서로를 존중하고 배려하는 자세로 임해야 한다"며 "국민의당은 지분을 요구하지 않을 것이며, 국민의힘은 더 많이 기득권을 내려놓는 희생과 헌신을 보여줘야 한다"고 말했다. 그는 "국민은 양당이 통합을 위한 통합이 아니라, 정권교체와 대한민국의 미래를 위한 통합을 원하고 계시기 때문"이라고 설명했다.

안 대표는 "당 대 당 통합 원칙은 반드시 지켜져야 한다"고 말했다. 그는 "야권의 외연을 중도 및 합리적 진보로 확장시켜야 ‘더 큰 야권 통합’을 실현할 수 있다"며 "양당 간 화학적 결합을 통해 지지층들을 온전하게 하나로 모아야 더 많은 국민께서 성원과 지지를 보내주실 것"이라고 밝혔다.

통합 야당의 정강과 관련해서는 "중도실용노선을 정치의 중심에 세움으로써 야당이 변화와 혁신, 개혁의 주체로 우뚝 서야 한다"면서 "이를 통해 정권 교체가 단순히 문재인 정권에 대한 심판을 넘어 더 나은 미래를 향한 선택이라는 확신을 국민께 드릴 수 있다"고 설명했다.

안 대표는 "양당의 통합은 ‘나라 살리기’를 위한 범야권 대통합의 첫 단추이자 시금석"이라며 "국민의 뜻을 받들어 나라를 구한다는 절박하고 간절한 마음으로 야권 대통합의 초석을 놓아야 한다"고 강조했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr