주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감

外人·기관 양매도…코스닥은 약 1% 하락

[아시아경제 이민우 기자] 외국인과 기관의 쌍매도에 주춤했던 코스피가 끝내 3210선을 회복하며 마감했다.

27일 코스피는 전날 대비 0.07%(2.11포인트) 떨어진 3215.42에 마감했다. 전날 대비 0.02% 오른 3218.30으로 출발한 뒤 개장 시간 내내 하락세를 보였지만 큰 낙폭을 보이지는 않은 채 장을 마쳤다. 오후 2시17분께 3203.25를 기록했지만 끝내 반등하며 3210선을 회복했다.

외국인과 기관의 매도세가 장중 내내 지속됐다. 각각 3372억원, 1078억원어치를 순매도했다. 반면 개인은 4533억원어치를 사들였다.

상승한 업종이 다소 더 많았다. 철강·금속 업종의 상승폭이 4.83%으로 가장 컸다. 이어 전기가스업(1.59%), 건설업(1.40%), 종이·목재(0.92%) 등의 순서였다. 의약품(-2.18%), 비금속광물(-1.10%), 운수장비(-0.89%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목도 하락 업종이 더 많았따. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 11,000 등락률 -3.86% 거래량 1,328,927 전일가 285,000 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상 3상 성공! 마지막 남은 대장 株外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 close 의 낙폭이 -3.86%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 12,000 등락률 -1.47% 거래량 52,703 전일가 819,000 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투 close (-1.47%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 800 등락률 -0.97% 거래량 2,046,683 전일가 82,700 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합주춤하는 외국인, 개인이 바통 이어받나동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투 close (-0.97%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,900 전일대비 600 등락률 -0.72% 거래량 12,893,360 전일가 83,500 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 삼성카드, 삼성전자와 반려동물 전문 서비스 협업…"ESG경영 일환"난리 난 “삼성전자” 향후 주가의 비밀! 딱! 말씀드립니다文 대통령이 적극 추진하는 반도체 “국산화” 성공! 주가 올라갑니다 close (-0.72%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 1,500 등락률 -0.68% 거래량 756,381 전일가 221,500 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 글로벌 빅딜! “현대차” 관련 최대 수혜 株 딱! 말씀드립니다 close (-0.68%) 등의 순서였다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 3,500 등락률 +2.97% 거래량 5,292,793 전일가 118,000 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 난리 난 “삼성전자” 향후 주가의 비밀! 딱! 말씀드립니다딱! 말씀드렸습니다. “카카오” 주가 상승의 비밀! 아직 확인 안 하셨나요?[특징주]카카오, 카카오페이 상장 소식에 4% 급등 close (2.97%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 3,500 등락률 +2.66% 거래량 3,363,072 전일가 131,500 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 정부가 나선다! 반도체-전기차 빅딜 최대 수혜 株 오늘이 마지막입니다文 대통령이 적극 추진하는 반도체 “국산화” 성공! 주가 올라갑니다外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합 close (2.66%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 891,000 전일대비 8,000 등락률 +0.91% 거래량 400,855 전일가 883,000 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 훨훨 나는 화학 4社, 분기 영업익 2조 돌파하나外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감 close (0.91%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 380,000 전일대비 2,500 등락률 +0.66% 거래량 391,146 전일가 377,500 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투 close (0.66%) 등은 올랐다.

코스닥은 전날보다 0.88%(9.05포인트) 하락한 1021.01에 폐장했다. 전날보다 0.02% 상승한 1030.29로 개장한 직후부터 하락세로 전환했다. 이후 별다른 반등하지 못한 채 1020 초반대에 마감한 것이다. 오후 2시시18분께에는 1019.81까지 내려가기도 했다.

역시 외국인과 기관의 매도가 두드러졌다. 가각 1274억원, 183억원어치를 팔아치웠다. 개인은 1579억원언을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락했다. 유통(-2.28%), 제약(-1.86%), 통신장비(-1.84%), 출판·매체복제(-1.75%), 디지털컨텐츠(-1.55%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 운송(4.48%), 정보기기(3.00%), 음식료·담배(1.40%) 등은 상승했다.

거의 모든 시총 상위 10위 종목이 하락했다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,700 전일대비 1,450 등락률 -4.01% 거래량 897,768 전일가 36,150 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 close (-4.01%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,000 전일대비 4,400 등락률 -3.65% 거래량 1,673,064 전일가 120,400 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 close (-3.65%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 142,200 전일대비 3,200 등락률 -2.20% 거래량 201,378 전일가 145,400 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 close (-2.20%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 59,400 전일대비 1,100 등락률 -1.82% 거래량 262,647 전일가 60,500 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중"코스피, '3170선' 약보합 마감..."당분간 쉬어가기 장세" close (-1.82%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,200 전일대비 1,000 등락률 -1.75% 거래량 490,452 전일가 57,200 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close (-1.75%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 85,800 전일대비 900 등락률 -1.04% 거래량 142,131 전일가 86,700 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close (-1.04%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 144,400 전일대비 1,300 등락률 -0.89% 거래량 97,003 전일가 145,700 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수 close (-0.89%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 193,100 전일대비 1,500 등락률 -0.77% 거래량 195,369 전일가 194,600 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 close (-0.77%) 등의 순서였다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 121,000 전일대비 8,100 등락률 +7.17% 거래량 4,976,052 전일가 112,900 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 바이넥스, 제넥신 코로나19 백신 1000만도즈 공급에 생산 부각[특징주]제넥신, 印尼에 코로나19 백신 후보 물질 공급에 급등外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합 close (7.17%)과 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 360,900 전일대비 5,800 등락률 +1.63% 거래량 44,296 전일가 355,100 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 close (1.63%)만 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr