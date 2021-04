외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여

[아시아경제 송화정 기자] 외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매수세를 나타냈다.

11일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 5일부터까지 9일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 9843억원을 순매수했다. 코스피시장에서 1조309억원을 사들이며 2주 연속 1조원 이상 매수세를 보였다. 반면 코스닥시장에서는 466억원을 매도했다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 558,000 전일대비 10,000 등락률 +1.82% 거래량 788,839 전일가 548,000 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 중국 떠나 한국으로 돌아오는 外人…코스피 상승 기대감↑‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제카카오모빌리티, 작년 영업손 129억…매출 2800억 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오를 2997억원 순매수했다. 뒤이어 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 10,300 전일대비 300 등락률 -2.83% 거래량 19,929,467 전일가 10,600 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 우리금융, 직원·고객 대상 '으쓱(ESG) 캠페인' 실시[클릭 e종목] "과도하게 주춤한 우리금융, 1Q '깜짝 실적' 간다"코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감 close 를 1400억원 사들였다. 이밖에 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 1,100 등락률 -1.30% 거래량 18,193,707 전일가 84,700 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 '반도체 자립화' 속도내는 美정부…국내 업계는 전전긍긍중국 떠나 한국으로 돌아오는 外人…코스피 상승 기대감↑글로벌 세금 전쟁…韓반도체 장비주 '단비'되나 close (1391억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 4,000 등락률 -2.78% 거래량 3,276,077 전일가 144,000 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 日 키옥시아 투자 회수 않는 이유는중국 떠나 한국으로 돌아오는 外人…코스피 상승 기대감↑코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 close (762억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 925,000 전일대비 26,000 등락률 +2.89% 거래량 109,902 전일가 899,000 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 불매운동에 엔씨 1Q 실적 비상…전년比 '반토막' 전망문재인 뉴딜펀드 '줄줄이' 마이너스외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아 close (727억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 3,500 등락률 -1.25% 거래량 331,822 전일가 280,000 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 "모빌리티 시장 선점" 티맵모빌리티, 4000억 규모 투자 유치“MEC 기업활용부터 미래방향성까지” SK텔레콤, MEC 웨비나 개최SKT, AI로 코로나19 백신 접종 돕는다 close (720억원), DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 262,323 전일가 127,000 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 '광화문 D타워' 상환우선주 인수자금 1800억 재조달볼보그룹코리아-DL이앤씨, 토목건설 현장 스마트장비 도입 맞손 DL이앤씨, 3000억원 규모 러시아 정유공장 사업 중간계약 close (582억원), GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 45,450 전일대비 50 등락률 +0.11% 거래량 1,911,508 전일가 45,400 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' [종목속으로]'자이' 등에 업고 신사업까지...GS건설 순항 쭈욱 close (519억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 37,150 전일대비 250 등락률 -0.67% 거래량 1,381,576 전일가 37,400 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 [실전재테크]금리 상승 수혜 기대감 은행·보험 경기방어주가 뜬다외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아 close (447억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 328,000 전일대비 3,500 등락률 -1.06% 거래량 256,857 전일가 331,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 "2달 동안 오르기만 했는데…" 뜨거운 철강주 지금 사도 될까최정우號, 포스코 'ESG 경영' 가속도포스코청암재단, '2021 포스코청암상' 시상식 개최 close ·313억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 663,000 전일대비 6,000 등락률 +0.91% 거래량 327,636 전일가 657,000 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승장 초반 코스피 개인 순매수세에 '상승' close 였다. 외국인은 지난 주 삼성SDI를 1073억원 순매도했다. 이어 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 75,000 전일대비 200 등락률 -0.27% 거래량 1,595,154 전일가 75,200 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 장 초반 코스피 개인 순매수세에 '상승'외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 1.36% close 를 910억원 팔았다. 이밖에 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 2,500 등락률 -2.87% 거래량 2,976,956 전일가 87,100 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 중국 떠나 한국으로 돌아오는 外人…코스피 상승 기대감↑투심 부활하나.. 코스피 거래대금 한달새 최고치돌아온 外人, 반도체株 폭풍쇼핑 close (817억원), 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 87,500 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 248,187 전일가 87,300 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 더존비즈온, 스마트공장 구축 솔루션 ‘MES 10’ 출시더존비즈온, 글로벌 사모펀드 베인캐피탈 2대 주주로…"글로벌 진출로 외형 확대에 탄력 기대"더존비즈온, 한화생명보험과 혁신금융서비스 협력 close (506억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 228,500 전일대비 3,000 등락률 -1.30% 거래량 726,250 전일가 231,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 대표기업 총수 바뀐다…공정위, 30일 대기업집단 동일인 지정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제반도체 부족에…현대차 아산공장도 12~13일 가동중단 close (455억원), 원익IPS(318억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 12,000 등락률 -3.78% 거래량 595,420 전일가 317,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 오는 8일 기업설명회 개최외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아현대모비스, SW+HW 결합 '플랫폼·시스템 기업' 변신 선언 close (274억원), 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 9,000 등락률 -3.37% 거래량 510,218 전일가 267,000 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 [특징주]BTS 만큼 잘나가는 '빅히트'…인수 기대로 4%↑[클릭 e종목]빅히트, 플랫폼 확장·레이블 인수 성과…목표주가↑[클릭 e종목]"하이브, 문화 수출의 시작…해외 음악시장 주도권" close (257억원), 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 173,600 전일대비 400 등락률 +0.23% 거래량 135,127 전일가 173,200 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-30일한국거래소, 인터파크·지니뮤직 등 15개사 코스닥 공시우수법인 선정[클릭 e종목] "컴투스, 신작 출시로 성장 기반 마련…목표가↑" close (236억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 5,500 등락률 -2.26% 거래량 848,650 전일가 243,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 3년반 치열했던 공방, 결국 극적 합의로 마무리LG-SK 배터리 분쟁 마침표…"현금뿐 아니라 로열티 등으로 합의"(종합)WP "LG-SK 배터리 분쟁 막판 합의…오늘 발표" close (227억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인 자금 유입으로 코스피 상승세가 이어질 것으로 전망된다. 안소은 IBK투자증권 연구원은 "외국인 자금이 5개월만에 유의미하게 들어오면서 코스피 상승을 이끌고 있다"면서 "이러한 수급 변화는 IT 중심의 제조업 경기와 교역 개선에 대한 기대가 반영된 결과"라고 분석했다. 한국처럼 IT 제조업과 수출 비중이 높은 대만 증시에서도 외국인 자금이 유입되기 시작했다. 안 연구원은 "IT 제조업 경기에 중요한 미국의 경제 흐름을 감안할 때 한국와 대만 증시의 상대 우위는 계속될 수 있다"면서 "아직은 코로나19 여파로 실질적인 미국의 소비 수요가 약한 상황이지만 1조9000억달러의 부양책 효과가 가시화되는 4월부터 본격적인 회복을 기대할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr





