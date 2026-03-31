업무협약 체결

글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영이 더존비즈온 더존비즈온 close 증권정보 012510 KOSPI 현재가 119,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 11,073 전일가 119,100 2026.03.31 10:19 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 EQT "더존비즈온 공개매수 5일간 52% 거래" [특징주]더존비즈온, EQT 공개매수 소식에 23% 급등 전 종목 시세 보기 과 인공지능(AI) 기반 전사적자원관리(ERP) 고도화 및 AI 전환(AX) 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

전날 서울 더존을지타워에서 진행된 협약식에는 이광열 EY한영 감사부문대표와 이강수 더존비즈온 부회장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

더존비즈온은 인공지능(AI) 기반 ERP 플랫폼 옴니이솔 구축 및 운영에 필요한 핵심 기술과 자원을 EY한영에 제공한다. EY한영은 옴니이솔 도입 고도화를 위한 프로세스 혁신(PI)과 구축 컨설팅을 기업 고객 대상으로 지원한다. 2024년 7월 출시된 옴니이솔은 ERP와 그룹웨어, 문서 관리 기능을 통합한 AI 기반 기업용 플랫폼이다.

이광열 EY한영 감사부문대표(왼쪽)와 이강수 더존비즈온 부회장이 30일 더존을지타워에서 AI 기반 차세대 ERP 고도화 및 AX 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. EY한영 AD 원본보기 아이콘

이광열 EY한영 감사부문대표는 "EY한영은 산업 전문성과 재무·회계 지식, 데이터·AI 기술력을 결합해 기업의 업무 프로세스 전반을 진단하고, AI 기반 업무 혁신을 구현하고 있다"며 "더존비즈온과의 협력을 통해 기업들이 단순한 시스템 도입을 넘어 재무·경영 관리 체계를 고도화하고, AX를 기반으로 운영 효율성을 확보할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

AD

이강수 더존비즈온 부회장은 "EY한영과의 전략적 협업을 통해 전 산업계에 최적화된 AX 업무 프로세스를 실현할 것"이라며 "양사의 시너지를 토대로 국내는 물론 글로벌 시장에서 더존비즈온의 AI 기술력을 입증하고 디지털 B2B 시장 지배력을 적극적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>