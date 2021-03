시가총액이 10조원 이상인 대형주는 유동성 공급을 위해 증권사들이 수행하는 시장조성 대상에서 제외된다.

9일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 최근 이 같은 내용을 골자로 한 유가증권·코스닥시장 업무규정 시행세칙 개정을 예고했다.

앞서 금융위원회와 거래소는 일정 수준 이상의 유동성이 확보되면 시장조성 대상 종목에서 제외하는 '시장조성 대상 종목 졸업 제도'를 도입하기로 했다.

거래소는 시장조성 대상 종목 선정 시 시총 10조원이 넘는 종목을 제외할 계획이다. 이날 종가 기준 시총 10조원 이상은 코스피 32개, 코스닥 1개 등 총 33개다.

거래소는 의견 수렴을 거쳐 개정된 업무규정 시행세칙을 시행할 방침이다.

