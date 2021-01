우상호 "與, 특정후보 등판 고려해 경선일정 미루나" 쓴소리

[아시아경제 원다라 기자] 4.7 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 우상호 더불어민주당 의원이 자당을 향해 "특정 후보의 등판 시점을 고려해 경선 일정을 미루는 것이 아니냐"며 작심발언을 쏟아냈다. 박영선 중소벤처기업부 장관은 각종 서울시장 적합도 여론조사에서 민주당 후보군 1위를 이어오고 있지만 아직까지 출마선언을 하지 않은 상태다. 우 의원은 현재까지 출마를 공식선언한 유일한 여당 후보다.

우 의원은 14일 오전 자신의 정책시리즈 3탄 '서울건강안심도시'를 발표한 직후 기자들과 만나 '나홀로 독주 소회'를 묻는 질문에 "쓸쓸하고 외롭다"면서 "저희 당 문제를 오늘은 말해야될것 같다. 일정조차 발표하지 않는 집권여당의 모습을 보여줄것인지 의문"이라고 지적했다.

이어 "특정 후보의 등판 시점을 고려해 일정 발표를 미루는 것이 아닌가 하는 의문이 든다"며 "후보내겠다고 방침을 세운지 오래됐는데 일정조차 계획이 안 되어있다면 뭐라고 하겠나, 당이 조속히 서울시장 경선 일정을 확보해 발표해주실 것을 정식으로 요청한다"고 말했다.

우 의원은 야당 후보들의 출마선언이 이어지고 있는것과 관련해선 "서울시장 후보로 출마하시겠다는 분들이 10명이나 되고, 야권에서 출마선언을 한 분들도 많은데, 정작 서울시민을 위한 공약이 발표되지 않고 있다"고 비판했다.

그러면서 "정책이 준비되지 않은 사람이 시장이 되어서 무엇을 하겠다는 것인지 서울시민들의 의혹이 커지고 있다. 기본적으로 발표한 내용도 있지만 대단히 부실하고 준비가 안 되어있다"면서 "유력 후보인 안철수, 나경원, 오세훈에게도 같이 질문을 드릴수 있는 내용"이라고 강조했다.

안철수 국민의당 대표를 재차 언급하면서는 "특히 안 대표가 등장했다. 제가 정책을 계속 발표해도 좋은 정책보다는 후보 단일화와 같은 정략적, 정치공학적 측면이 부각돼 아쉽다"고 지적했다.

우 의원이 자신이 정책시리즈 1,2탄으로 부동산 정책을 잇달아 발표한 것과 관련해선 "서울시장 후보로 나온 사람의 기본적인 준비는 부동산 정책부터 시작하는게 시민 고통에 답하는 자세라 생각한다"고 말했다.

이어 "10여년간 순증 12만호밖에 되지 않는데 민간공급 확대 정책은 이미 실패한 정책을 답습하겠다는 것이다. 국민의힘 소속 후보들이 내거는 부동산 공약은 철저히 민간공급 확대정책이지만 제 정책은 공공주택공급정책"이라고 강조했다.

한편 우 의원이 이날 발표한 정책은 ▲서울시립대 공공의과대 설립 추진 ▲보건지소 2배 확충 ▲서울시내 시립병원에 역학조사 인력 교육 및 운영시스템 구축 ▲신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 의료인력 지원학대 ▲중소기업·자영업자 영업중단 보상 보험 도입(보험료 연1회 납부·최대 60일 휴업시 500만원 지급) ▲코로나19 시민안전보험 도입(감염병 사망 및 후유장애 발생 시 최대 1000만원 보상) ▲서울형 어린이 상병수당 도입(일5만원 최대 3개월 지급)등이다. 우 의원은 "감염병의 위협에 적극적이고, 효과적으로 대응할 수 있는 공공의료체계의 강화가 반드시 필요 하다"면서 "감염병 대응의 세계 최고 도시 서울을 만들겠다"고 강조했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr