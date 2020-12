[주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자

[아시아경제 오주연 기자] 크리스마스를 앞둔 12월 넷째주(21~24일) 국내 코스피는 사상 처음으로 2800선을 돌파하며 연말랠리를 펼쳤다. 코스피 2800을 이끈 것은 삼성전자였다. 이달 중순 7만3000원대에 머물렀던 삼성전자 주가는 24일 하루에만 5% 이상 급등(7만7800원)하면서 단숨에 '8만전자'에 바짝 다가섰다. 23일에는 LG전자가 전세계 3위 자동차 부품업체인 캐나다의 마그나 인터내셔널과 전기차 파워트레인 합작사를 설립한다는 소식에 상한가를 기록했다. 내년 코스피 3000에 대한 기대감이 커지고 있는 가운데 수급별로는 기관이 전주 8600억원어치 순매수를 보인 점이 특징이다. 기관은 이달 1일부터 18일까지 1조9000억원어치를 내다팔아왔다.

26일 한국거래소에 따르면 12월 넷째주 코스피는 21일 종가 기준 2778.65에서 24일 2806.86으로 1.01% 상승 마감했다. 주간으로 보면 상승폭이 크진 않지만, 22일 2733.68로 1.6% 하락했다가 오른 것을 상기하면 2.67% 오른 수치다. 특히 이 주는 코스피가 사상 처음으로 2800선을 넘었다는 점에서 주목될만하다. 지금까지 코스피가 2800을 넘어선 적은 한 번도 없었다. 이처럼 '경험하지 못했던' 영역까지 오르는 게 가능했던 것은 코스피 시가총액의 5분의 1이상을 차지하는 삼성전자가 역대 최고가를 경신하면서 지수를 끌어올린 덕분이다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 3,900 등락률 +5.28% 거래량 32,502,870 전일가 73,900 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 신고가 쓴 삼성·LG전자…내년 1분기 실적 전망은?[주간HOT종목] 연말 맞이한 삼성전자…기관 순매수↑美 FDA 승인을 받은 국내치료제! 강하게 터집니다! close 는 연말 배당금 확대에 대한 기대감과 내년 반도체 업황 실적 호조 등에 따라 주가가 우상향하고 있다. 특히 11조원이 넘는 이건희 삼성그룹 회장의 상속세가 확정됨에 따라 관련 재원은 배당금을 통해 마련할 것이라는 전망이 나오면서 연말 배당금 확대 기대감이 커지고 있는 상황이다. 이와 함께 내년 대부분의 사업부문에서 시장점유율을 확대할 것이라는 전망에 증권가 목표주가도 9만원대로 껑충 올랐다.

12월 매도세를 보였던 기관은 전주 삼성전자 주식을 3727억원어치를 순매수하며 개인(2396억원)과 외국인(1483억원)이 순매도한 것과는 대조를 이뤘다.

삼성전자가 급등하기 전날인 23일에는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 7,500 등락률 -6.28% 거래량 11,918,248 전일가 119,500 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 신고가 쓴 삼성·LG전자…내년 1분기 실적 전망은?LG전자, 해외 곳곳에 '희망마을' 짓는다삼성-현대차의 합작! 전기차 배터리분야 최강 주도 株! close 가 증시를 뜨겁게 달궜다. LG전자는 세계 3위 자동차 부품업체인 마그나 인터내셔널과 전기차 파워트레인 합작사를 설립한다는 소식에 상한가로 장을 마쳤다. LG전자가 상한가를 기록한 것은 2008년 10월 이후 처음이다. 이에 따라 LG전자 주가는 22일 종가 기준 9만2200원에서 23일 11만9500원으로 단숨에 10만원을 껑충 넘었다. LG전자 주가가 10만원을 넘은 것은 2018년 5월 이후 처음이다. 시총도 하루새 4조원이 늘어 23위에서 16위로 올랐다.

LG전자와 마그나는 친환경차 및 전동화 부품 시장이 빠르게 성장하고 있는 상황에서 양사의 강점이 최상의 시너지를 내며 합작법인의 사업 고도화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

한편 코스피시장에서 수급별로는 개인이 9052억원어치를 순매도했고 외국인과 기관은 각각 506억원, 8607억원어치를 순매수했다.

외국인이 가장 많이 사들인 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 374,000 전일대비 3,500 등락률 -0.93% 거래량 465,132 전일가 377,500 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 47만 2829주 순매도... 주가 37만 4500원(-0.79%)카카오, 최근 5일 개인 42만 783주 순매도... 주가 38만 원(+1.06%)'주린이' 모셔라…먼저 출발하는 토스, 맹추격 카카오 close (879억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 347,500 전일대비 7,500 등락률 -2.11% 거래량 2,076,258 전일가 355,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 사상 첫 '2800선' 돌파 마감코스피, 장중 역대 최고치 경신...'2800선' 눈앞국내치료제! 임상 결과발표! 치료제 나옵니다! close (874억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 563,000 전일대비 9,000 등락률 +1.62% 거래량 361,601 전일가 554,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달코스피·코스닥 모두 하락전환 close (822억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 897,000 전일대비 9,000 등락률 +1.01% 거래량 96,941 전일가 888,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 강화된 '사회적 거리두기'에도 언택트 관련주는 '잠잠'[클릭 e종목] 엔씨소프트, 신작 기대감 선반영 시작넥슨, 韓 게임업체 처음 시총 30조원 돌파…日 상장기업 50위 close (617억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 12,000 등락률 +1.49% 거래량 335,065 전일가 806,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 사상 첫 '2800선' 돌파 마감코스피, 장중 역대 최고치 경신...'2800선' 눈앞[클릭 e종목] LG전자·마그나 협업…그룹 전반으로 확대 close (442억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 2,000 등락률 +1.46% 거래량 1,181,832 전일가 137,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달 close (440억원)이었고 기관은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 3,900 등락률 +5.28% 거래량 32,502,870 전일가 73,900 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 신고가 쓴 삼성·LG전자…내년 1분기 실적 전망은?[주간HOT종목] 연말 맞이한 삼성전자…기관 순매수↑美 FDA 승인을 받은 국내치료제! 강하게 터집니다! close (3727억원), KODEX 200(2485억원), 카카오(1381억원) 등이었다. 개인은 삼성전자 우선주(2381억원), KODEX 200선물인버스2X KODEX 200선물인버스2X 252670 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 120 등락률 -4.18% 거래량 252,984,898 전일가 2,870 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 개미들, '7만전자' 일주일새 1조 샀다[주간증시 리뷰]'2770' 거침없는 코스피 질주…'7만전자' 사들이는 개인2700선 사수는 성공했지만…코스피, 급등 피로감 "단기 조정 가능성" close (927억원), KODEX 코스닥150 레버리지 KODEX 코스닥150 레버리지 233740 | 코스피 증권정보 현재가 15,850 전일대비 345 등락률 +2.23% 거래량 37,180,264 전일가 15,505 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코스피, 2110~2170선서 '퐁당퐁당'…개인은 '인버스'vs기관은 '레버리지'기관은 '오른다' VS 개인은 '내린다'“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close (641억원) 등을 사들였다.

